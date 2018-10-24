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انتظم لاعبو القادسية مساء أمس في معسكر داخلي في فندق ريجنسي استعدادا لمواجهة الكويت غدا في الجولة السابعة من الدوري على ستاد صباح السالم. وكافأ القادسية لاعبيه خلال تدريبات أمس على ما قدموه من مستوى مميز أمام الفحيحيل الأحد الماضي في المباراة التي انتهت بفوز الاصفر 4-0 على ستاد علي صباح السالم ضمن منافسات الجولة السادسة. وسمح القادسية أمس بالتغطية الاعلامية لمدة ربع ساعة في بداية التدريب قبل أن يتم اخلاء ملعب فاروق ابراهيم بسبب تفضيل الجهاز الفني أن يكون التدريب مغلقا استعدادا لمواجهة الابيض التي تتسم بالاهمية الكبيرة للطرفين. ودخل الكويت والقادسية أجواء قمة القسم الأول من الدوري مبكرا حيث لعب الكويت السبت الماضي أمام النصر (4-0) ولعب القادسية الأحد الماضي أمام الفحيحيل (4-0) في الجولة السادسة. ويتصدر الكويت الترتيب برصيد 16 نقطة بينما ياتي القادسية في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

من جهتها، قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة نقل المباراة من ستاد نادي الكويت إلى ستاد صباح السالم وأجلت توقيتها نصف ساعها لتقام في 08:30 مساء. وجاء القرار بعد موافقة القادسية على طلب الكويت نقل مباراة الفريقين في القسم الثاني الى ستاد نادي الكويت بمناسبة اعتزال اللاعب يعقوب الطاهر. وتقام المباراة على ستاد صباح السالم نظراً لعدم امكانية اقامتها على ستاد محمد الحمد الخاضع حاليا للصيانة.

ومن المنتظر أن يشارك اللاعب سلطان العنزي في المباراة بعد غيابه عن الجولة الماضية من الدوري بسبب الايقاف والاصابة حيث انتظم اللاعب في تدريبات الاصفر.

وشهدت تدريبات الاول من امس عودة اللاعبين: عبدالعزيز المشعان عقب تعافيه من الاصابة، والمحترف الغابوني اكسل ماي بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده، فيما من المقرر أن يدخل اللاعب سيف الحشان التدريبات خلال 10 أيام.

وناشد نادي القادسية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» جمهور النادي الحضور من اجل مؤازرة ودعم الفريق خلال المباراة التي تتسم بالاهمية الكبيرة بالنسبة للاصفر.

في المقابل تبدو استعدادات الكويت للمباراة عادية ولا تختلف عن غيرها من المباريات حيث فضل النادي عدم اقامة معسكر داخلي حتى لا يضع اللاعبين تحت اية ضغوطات كما ان ادارة النادي سمحت لوسائل الاعلام بتغطية التدريبات دون أية تحفظات. ويلعب الابيض المباراة من دون اي غيابات حيث لا توجد ايقافات او اصابات بين اللاعبين.

