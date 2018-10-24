محلية

يمر اتحاد كرة السلة بأزمة حقيقية نظراً لعدم تمكنه من بدء الموسم الجديد بسبب رفض اغلب الاندية منح صالتها للاتحاد لاقامة منافساته عليها والتي كان من المفترض أن تنطلق في مطلع اكتوبر الحالي باقامة مباراة كأس السوبر بين القادسية والكويت.

ويبدو أن هذه الأزمة ليست بسبب ظروف قاهرة تمنع الاندية من تفريغ صالتها يوماً واحداً في الاسبوع ليقيم الاتحاد منافسته عليها كما جرت العادة في المواسم السابقة وكما تفعل مع اتحاد الكرة الطائرة الذي بدأ بطولاته بالفعل، بل هو موقف موحد متفق عليه مسبقا تسعى من خلاله الاندية الى تحقيق اجندة خاصة بها.

واذا كان للأندية الحق في التنسيق ما بينهما من أجل المصلحة العامة، فإن الضغط على اتحاد معين وتعطيل انطلاق بطولاته لا يصب في هذا المجرى بالتأكيد بل يتسبب كما هو واضح في زيادة احباط اللاعبين المحبطين اصلاً من الايقاف الخارجي والوضع الرياضي عموماً.

وبدا أمين سر اتحاد كرة السلة هيثم بارون يائساً من الوضع العام للعبة خلال المؤتمر الصحافي الذي اقامه الخميس الماضي لتوضيح تأخر انطلاق الموسم، رغم عبارات التفاؤل التي ساقها في حديثه وتأكيده أن الاتحاد متواصل مع الاندية بصورة يومية من اجل حل المشكلة. وخلص بارون إلى أن الاتحاد سيلجأ الى تنظيم بطولة الدوري لفئة العمومي في صالة ثانوية حمد الرجيب في منطقة كيفان، في حال استمرت الأندية على موقفها الحالي.

وتبدو فكرة اقامة منافسات السن العام لأندية كرة السلة على صالة مدرسة ثانوية كيفان، شديدة الغرابة (رغم ان الصالة المذكورة تعتبر في السابق من أهم الصالات التي شهدت تألق أهم المواهب المحلية في اللعبة)، نظرا لتطور المنشآت الرياضية التي باتت تعد من أهم عوامل النجاح للالعاب المختلفة و في ظل تطور اللعبة الملحوظ في الدول المجاورة حيث تنال كرة السلة دعماً كبيراً واهتماما متزايدا من قبل المسؤولين هناك وهو ما لا يحدث على المستوى المحلي الذي وصلت فيه الأمور الى تعطيل موسم لعبة جماعية من أهم الالعاب بصورة مريبة وغير مفهومة. أزمة كرة السلة هذه تعكس حال الوضع الرياضي بصورة عامة حيث بات من الضروري إحداث تغيير من شأنه أن يجد الحلول لمثل هذه العراقيل التي تتسبب بلا شك في مزيد من التراجع لكرة السلة بصورة خاصة وللرياضة المحلية بشكل عام، كما انه اصبح من الضروري ايضاً الانتهاء بأسرع وقت ممكن من منشأة مجمع سعد العبدالله للصالات الرياضية وتسليمها للاتحادات الرياضية من أجل تطبيق برامجها وخططها بحرية تامة ما يسهم ولو جزئياً في اعادة الرياضة إلى مسارها الصحيح.

