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بوادر حل لمشكلة الصالات


أعلن أمين سر اتحاد كرة السلة هيثم بارون عن التوصل إلى حل مشترك مع بعض الأندية لاستضافة مباريات الدور التمهيدي لبطولة الدوري على صالتها بعد أن كانت 10 أندية رفضت ذلك وهو ما تسبب في تأجيل انطلاق البطولة.
ووجه بارون شكره إلى الأندية على تغليب الصالح العام وكذلك مصلحة ابنائهم اللاعبين للبدء بمسابقات اللعبة، وقال: أود ان أشكر بشكل خاص أمين سر نادي كاظمة يوسف بوسكندر ومديري اللعبة في الجهراء سعد السلامة والكويت بدر العصيمي والساحل يوسف اليوسف والقادسية هاني الملا، بالإضافة إلى أمين السر العام في النصر علي الدسم على تعاونهم باستضافة أنديتهم لمباريات فرق الدرجة الاولى. كما وجه بارون شكر خاص إلى الشيخ مبارك الصباح نائب المدير العام لشؤون الإنشاءات والصيانة في الهيئة العامة للرياضة على متابعته المستمرة وتوجيهاته للبدء بأعمال صيانة صالات الأندية وصالات ثانوية كيفان والجابرية ومبارك مال الله مراقب إدارة الصيانة بالهيئة العامة للرياضة على مجهوده الكبير ومتابعته اليومية والتي تكللت بالبدء بأعمال صيانة صالات ثانوية كيفان والجابرية من إصلاح الساعات الالكترونية والأرضيات وخلافه تمهيدا لانطلاق مسابقات فرق المراحل السنية كما هو مخطط له خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر.
يذكر أنه من المرجح أن تنطلق منافسات فرق العمومي كما هو محدد مسبقاً من قبل الاتحاد في الاسبوع الثاني من نوفمبر المقبل بلقاء كأس السوبر الذي يجمع الكويت مع القادسية.


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