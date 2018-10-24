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الصليبخات يحتج على «سكور شيت» برقان

راشد خلف
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الأربعاء 24 أكتوبر 2018

تقدم نادي الصليبخات باحتجاج لاتحاد الكرة لقلب نتيجة مباراته مع برقان التي انتهت بفوز الأخير 4-1 الأول من أمس ضمن الجولة السادسة من دوري الدرجة الثانية. واستند الصليبخات في احتجاجه على صورة لـ «السكور شيت» الذي قدمه نادي برقان والذي تضمن أكثر من خطأ، من ضمنها اسم الملعب بالإضافة إلى وجود اسم لاعب غير مشار إليه بأي علامة، بالإضافة إلى ورود كلمة «البديل» بدلاً من «الاحتياط».
ورفع برقان رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني خلف الساحل الثاني (10 نقاط) والذي تغلب على خيطان 2-1 أول من أمس أيضاً في الجولة ذاتها، وتجمد رصيد الصليبخات عند 3 في المركز الرابع وقبل الأخير أمام خيطان متذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة. من جانبه، قال مدير الكرة في الصليبخات أحمد السويدان إن فريقه لم يكن يستحق الخسارة بهذه النتيجة الكبيرة، بعد أن تقدم بهدف وكان بإمكانه زيادة الغلة لولا الفرصة التي أضاعها مهاجموه. ولفت سويدان إلى أن الفريق عاني من بعض الغيابات في مباراة الأول من أمس، مشيراً إلى أن الصليبخات يستعد حالياً لمباراته المقبلة أمام اليرموك في الجولة القادمة والتي ستشهد عودة المحترف الفرنسي ناصر بوبكر الذي غاب عن لقاء برقان للإيقاف، ومحمد العنزي الموقوف منذ مدة من قبل لجنة الانضباط، ولاعب المنتخب الأولمبي محمد العلاطي الغائب للإصابة.


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