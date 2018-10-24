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«يد كاظمة» واصل انتصاراته

زيد خلف
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الأربعاء 24 أكتوبر 2018

واصل فريق كاظمة لكرة اليد تقديم عروضه القوية وحقق انتصاره السادس على التوالي على حساب الجهراء 30-28 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن الجولة السادسة من دوري كرة اليد والتي شهدت ايضا فوز الشباب على برقان 26-17، والقرين على الصليبخات 29-26.
وبهذا الفوز رفع كاظمة رصيده الى 12 نقطة من 6 انتصارات دون هزيمة، فيما بقي الجهراء على رصيده السابق 4 نقاط. وعانى كاظمة كثيرا قبل أن يحقق الانتصار بعد ان قدم الجهراء عرضا قويا طوال اللقاء.
والحق الشباب خسارة مفاجأة ببرقان ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، بينما ظل برقان على رصيد 8 نقاط. في حين رفع القرين رصيده إلى 6 نقاط مقابل 4 نقاط للصليبخات.
وتختتم الجولة اليوم بلقاءين يجمعان الفحيحيل مع التضامن في 05:00، والنصر مع الساحل في 06:30، وتقام المباراتان على صالة الشهيد فهد الاحمد في منطقة الدعية.


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