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الاتحاد يستأنف ضد عقوبة معاذ


أفاد المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد السعودي حسين الشريف، أن الإدارة ستستأنف على عقوبة اللاعب حسن معاذ. وتعرض معاذ لعقوبة الإيقاف لمدة عامين، بسبب اعتدائه بالضرب على حسين عبدالغني، لاعب أحد عقب نهاية لقائهما ضمن الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
وقال الشريف، إن تصرف معاذ مرفوض تماماً ولكن هناك بعض البنود في تطبيق العقوبة غير صحيح، وفقاً لخطاب الاتحاد السعودي لكرة القدم وآراء بعض القانونيين المختصين. وبخصوص تعاقد الاتحاد مع اللاعب كينو، عقب الشريف بقوله: «الحديث عن كينو ليس وقته، الاتحاد مركز بشكل كامل على مواجهة الهلال القادمة». يذكر أن الهلال سيواجه نظيره الاتحاد غداً، في الجولة السابعة بدوري المحترفين.


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