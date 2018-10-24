دوليه

اختار خافيير أغيري المدير الفني للمنتخب المصري أسماء 11 لاعبا محترفا في الخارج للانضمام إلى صفوف المنتخب استعدادا للقاء تونس يوم 16 نوفمبر المقبل في الجولة قبل الأخيرة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية.

وضمت القائمة المختارة أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنكليزي)، أحمد حجازي (وست بروميتش الإنكليزي)، محمد النني (أرسنال الإنكليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنكليزي)، محمود حسن (تريزيغيه) (قاسم باشا التركي)، عمرو وردة (باوك اليوناني)، محمد عواد (الوحدة السعودي)، سام مرسي (ويجان أتلتيك الإنكليزي)، حسين الشحات (العين الإماراتي)، علي غزال (فانكوفر الكندي)، عمرو طارق (اورلاندو سيتي الأميركي).

من جانب آخر، قال هاني رمزي المدرب في الجهاز الفني أن المنتخب لن يواجه نظيره البرازيلي وديا خلال المعسكر يخوضه «الفراعنة» خلال الفترة من 12 حتى 20 نوفمبر المقبل.

وأضاف: «لن نواجه المنتخب البرازيلي لعدم التوصل إلى اتفاق بسبب الشروط المادية». وواصل: «نبحث عن منافس آخر لترتيب مباراة ودية للمنتخب يوم 20 نوفمبر من أجل تجهيز المنتخب». يذكر أن منتخب مصر ضمن التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 للمرة الثانية على التوالي بعد 4 جولات من التصفيات بعد الخسارة من تونس وفوزه على النيجر وسوازيلاند (مرتين).

