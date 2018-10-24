دوليه

تفتتح اليوم منافسات المرحلة السابعة من الدوري الاماراتي بإقامة مباراة واحدة تجمع شباب الأهلي وضيفه الوصل في «دربي دبي».

وقدمت مباراة شباب الأهلي والوصل إلى الأربعاء بدلا من الخميس، بسبب انشغال الثاني بمباراته مع الاهلي المصري في 28 اكتوبر الحالي في ذهاب دور الـ16 لكأس العرب للاندية الابطال. ورغم البداية السلبية لشباب الأهلي الخامس (9 نقاط) والوصل التاسع (7 نقاط)، إلا أن المباراة تكتسب اهميتها،عدا عن كونها قمة تقليدية بين فريقين جارين، بسبب تواجد الأرجنتيني رودولفو آروابارينا مدرب الوصل السابق في الدكة الفنية المقابلة.

وكان آروابارينا أعاد الوصل إلى الواجهة فقاده إلى المركزين الثاني والثالث في موسمي 2016- 2017 و2017- 2018 على التوالي، لكن المفاجأة كانت في عدم تجديد النادي الأصفر لعقده مع نهاية الموسم الماضي، ليرحل إلى الريان القطري في يونيو، قبل أن يعود إلى الدوري الاماراتي في 12 الحالي من بوابة شباب الاهلي. وقاد آراوبارينا شباب الاهلي للفوز على دبا الفجيرة 1- 0 في المرحلة الماضية، وستكون المباراة الرسمية الثانية خاصة جدا لـ«إل فاسكو» في مواجهة الفريق الذي قدمه عام 2016 للدوري الاماراتي قادما من بوكا جونيورز.

ويقود الوصل حسن العبدولي مساعد الارجنتيني غوستافو كينتيروس الذي أقيل من منصبه الجمعة الماضي بعد خسارة الفريق الأصفر أمام النصر 1-3، والتي كانت الثالثة له هذا الموسم والثانية تواليا.

