الأزمنة و الأمكنة

فُجعنا جميعاً في اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر لهذه السنة (2018م) بوفاة أخ عزيز وصديق قَلَّ أن يجود الزمان بمثله من حيث الخُلق القويم، والنفس الطيّبة، والقدرة على اكتساب محبة الجميع.

علاقتي الشخصية بالمرحوم الأستاذ إبراهيم الشطي علاقة قديمة تصل إلى سنة 1963م، وكانت علاقة متصلة بيننا إلى أن فَرَّقَنَا الموت، وكان - رحمه الله - من روّاد ديوانية الثلاثاء، بل هو رمز من رموزها يُفتقد حين يغيب في سفر أو غيره، وهو مبتكر شخصية المبطط الكبدي الذي صار اسمه في الكويت على كل لسان، وتعدّى ذكره الحدود، فعُرف في دول الخليج كلها.

وهو المثقف العالي التعليم الذي لم يترك مكتبة في الكويت إلا وقد ولجها، واشترى من كتبها. ولا معرضاً للكتب إلا زاره وتفقّد ما فيه، واقتنى منه ما شاء، ولذلك فقد كان عميق الثقافة، ثاقب الفكر، فإذا تحدّث في موضوع من الموضوعات وفَّاه حقّه، وجعله واضحاً لكل السامعين، وفوق هذا فقد مرّت به فترة كان يلقي خلالها مادة علمية عن البحار ومنتجاتها في تلفزيون الكويت، وكانت مادة دسمة جليلة الفائدة يتذكّرها إلى اليوم أولئك الذين كان لهم نصيب فشاهدوا أبا قتيبة وهو يلقيها على أسماعهم.

له نشاط اجتماعيٌّ واسع، وله مبادرات في عدد من الأعمال التي يُحْسَبُ ذكرها له مما سوف نبينه فيما بعد، وله صلات كثيرة مع إخوانه أبناء الكويت فهو يغشى المجتمعات، ويؤدي الواجبات تجاه كل الناس ولا يتأخر عن دعوة توجّه إليه،ويوالي حضور ديوانيات متعددة كان لا يتأخر عنها حتى في أواخر أيامه حين بدأ المرض يَدِبُّ إلى جسمه، فكانت كثرة الحركة ترهقه وتزيد من آلامه، ولكن ذلك لا يمنعه من القيام بما يراه واجباً عليه تجاه أولئك الذين قضى معهم دهراً، فأحبّهم وأحبّوه، ولو تأخّر عن زيارتهم لافتقدوه.

ولد في سنة 1932م في منطقة «شرق» وتخصص في مادة الجغرافيا، وعمل في مجالين مهمين هما: مجال التعليم ومجال الدبلوماسية.

بدأ حياته العملية منذ تخرّج في كلية الآداب بجامعة القاهرة في سنة 1954م، ولم يرضَ حتى واصل الدراسة في بريطانيا وحصل على شهادة الماجستير في مادة تخصصه من هناك في سنة 1958م، وهو أول كويتي ينال مثل هذه الشهادة.

كان مدرساً في مدرسة الشويخ الثانوية في سنة 1956م، وكان يقدّم لأبنائه الطلاب مادتي الجغرافيا واللغة الإنجليزية معاً، وانتقل من هذا العمل إلى وزارة الإرشاد والأنباء (الإعلام حالياً) وتدرّج فيها حتى صار وكيلاً مساعداً لشؤون الإذاعة والتلفزيون منذ اليوم الثلاثين من شهر يوليو لسنة 1962م.

والتحق بعد ذلك بوزارة الخارجية حين تولّى منصب الوزير المفوّض بها في اليوم الثلاثين من شهر مارس لسنة 1964م، وعُيّن في سنة 1965م مديراً لدائرة الشؤون السياسية في الوزارة المذكورة في سنة 1965م.

وعندما جاء شهر أبريل لسنة 1967م انتقل إلى الديوان الأميري فصار مديراً لمكتب صاحب السمو الأمير، وبقي في عمله هذا إلى حين وفاته مع تغيير طفيف هو أنه صار منذ بضع سنوات وكيلاً للديوان الأميري ضمن التنظيم الذي طرأ فيما بعد. وصار برتبة وزير.

ولا ننسى أن نذكر له من أعماله، ما يلي:

1 - كان أول مدير لمكتب البعثات الطلابية في لندن وذلك في سنة 1959م.

2 - شارك في إنشاء جمعية الخالدية التعاونية، وتولى رئاسة مجلسها فترة من الزمن.

3 - أسس الجمعية الجغرافية الكويتية مع مجموعة من خريجي قسم الجغرافيا، ورأس مجلس إدارتها، إلى أن قام بتسليمها لغيره.

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عُرف الأستاذ إبراهيم الشطي كاتباً أديباً منذ أن كان يَدْرِسُ في القاهرة ضمن بعثة دائرة معارف الكويت هناك، وكان يكتب مقالاته ثم ينشرها في مجلة البعثة وهي مقالات متنوعة منها ما هو عن الجغرافيا ومنها ما هو عن التاريخ، ومنها ما هو عن الكويت براً وبحراً.

ومما يلفت الأنظار مقال طويل نشره في شهر ديسمبر لسنة 1952م، ويتكوّن من أربع حلقات تناولت كل حلقة منها جانباً من جوانب الموضوع المهم الذي كان عن: اليهود، وهذا موضوع كان ولا يزال يهم أبناء الأمة العربية جمعاء. واليهود وإن كنا ننقم منهم أن احتلوا فلسطين، وبنوا على أرضها دولة لهم إلا أنهم - وهذا ما يشهد به بعضهم - من المفسدين في الأرض، وقد اقتطف الأستاذ الشطي عبارة قالها أحدهم فجعلها في مطلع المقال الأول من سلسلته هذه، والقائل هو: الدكتور أوسكار ليفي، وقوله هو:

«نحن اليهود لسنا شيئاً إلا مفسدي العالم، ومدمِّريه، ومحركي الفتن فيه، وجلاديه».

ثم يبدأ الجزء الأول من المقال، والبداية تحتوي على تساؤل مهم تسبقه مقدمة هي الأخرى مهمة، فهو يقول: لقد نجح اليهود في تأسيس دولة لهم على أنقاض فلسطين، وتحقق حلمهم الذي يَدَّعُون فيه بأن فلسطين هي أرض الميعاد.

أما التعليق فهو:

«إن وطن قوم إسرائيل هو البوادي والصحاري، فهم الشعب الذي كُتب عليه التشرّد والضلال على مدى العصور».

أما أرض فلسطين فلم تكن في يوم من الأيام أرضاً يهودية، بل كانت في أيام الحضارات القديمة الأولى هي أرض كنعان، وكان الكنعانيون قوماً من العرب، وكان هؤلاء قد عمّروا فلسطين وجعلوا منها جنة خَلَبَتْ ألباب اليهود حين جاؤوا إليها فارين من مصر، بعد أن هاموا على وجوههم في الصحراء.

ثم يمضي في وصف موقع فلسطين، وأهمية هذا الموقع، مضيفاً إلى ذلك ذكر ما تتمتع به هذه البلاد من جمال طبيعي أخَّاذ، ومن إمكانات متوافرة في مجالات عديدة منها الزراعة.

ومما قاله عن فلسطين:

«حبت الطبيعة فلسطين جمالاً خلاباً وأرضاً خصبة، غنية، مما جعلها البقعة المفضلة في شرقي آسيا منذ الأزمنة الغابرة» ثم أضاف:

«هذا الغنى وهذا الجمال الذي اشتُهرت به فلسطين بهر العبرانيين عند خروجهم من سيناء، ووصفوها بأنها الأرض التي تجري فيها جداول من لبن وعسل».

وبعد أن حل هؤلاء بفلسطين فإنهم كانوا قوماً من الزراع والرعاة، لم يزاولوا غير ذلك، ولم يؤسسوا لهم مَدَنِيَّةً خاصة بهم كما لغيرهم من الشعوب.

هذا هو وضع هؤلاء، وإذا عرفنا بعد هذا سوء طباعهم، وعداوتهم لجيرانهم أدركنا سبب هجوم الملك البابلي عليهم وأسر كثيرين منهم.

هذا هو الجزء الأول من المقال.

أما الجزء الثاني فيتحدث فيه الكاتب عن أصل اليهود فيقول إننا نطلق لفظ الساميين على العرب واليهود، وعلى الفينيقيين والآشوريين والبابليين، ذلك لأن لغاتهم متشابهة، وصفاتهم الجثمانية متقاربة، وقد تم وصف الصورة الجسمانية لهؤلاء الساميين من قبل الدكتور غوستاف لوبون الذي ألف كتاب «حضارة العرب» فذكر أنهم يتضحون في مثالين، وقد وصف أحوال هاتين الحالتين وصفاً دقيقاً ذكره كاتب المقال.

وعندما انفرد بالحديث عن اليهود قال إنهم يختلفون عن بقية الساميين من حيث عاداتهم وأخلاقهم ونظم حياتهم، وَوَصَفَهُمْ بأنهم هم الشعبة الفاسدة من هذه الشعوب، ذلك لأنهم عاشوا حياتهم رعاةً متوحشين لا يعرفون من أمور الدنيا غير الحروب والمنازعات، ولقد كانت فترة الأسر البابلي فرصة لهم لكي يغيّروا كثيراً من طباعهم، الممقوتة، فقد وجدوا في بابل حياةً تختلف عن حياتهم التي كانوا عليها، وتفتّحت عقولهم شيئاً فشيئاً على أساليب الحياة في تلك البلاد، وتهيأت لهم الظروف، فصاروا يتأملون في الكون وما فيه، وشعروا أن هناك أناساً لهم في الحياة العيشة الهادئة، ولهم الفهم والتفكير، ولذا فإنهم قد عادوا من أسرهم على غير ما كانوا عليه.

ونقل الكاتب عن هـ.ج. ويلز قوله: «واليهود الذين بعد فترة تَرْبُو على الجيلين كَرُّوا عائدين إلى أورشليم من بابل شعباً مختلفاً جد الاختلاف عن أولئك المتقاتلين من عبّاد (بعل) وعبّاد (يهوه) وعن أولئك الذين يقدّمون القرابين في المرتفعات».

ثم يقول ويلز: «إن اليهود ذهبوا إلى بابل وهم همج وعادوا منها متمدنين، خرجوا إليها مجموعة منقسمة على نفسها وعادوا بروح مشتركة».

واستأنس أخونا أبو قتيبة بقول صاحب كتاب قصة الحضارة وهو ول ديورانت:

«كل ما نستطيع أن نقوله عن أصل اليهود من ناحية جنسهم هو ذلك القول الغامض، وهو أنهم ساميون لا يتميزون تَمَيُّزاً واضحاً، ولا يختلفون اختلافاً كبيراً عن غيرهم من الساميين سكان آسيا الغربية، وأنهم لم يُوجِدوا تاريخهم، بل إن تاريخهم هو الذي أوجدهم».

ثم يقول الأستاذ الشطي: «والشعب اليهودي في أيامنا هذه ينقسم إلى فرعين، الفرع الأول هو اشكينازيك Ashkenazic ويشمل يهود إنجلترا ووسط أوروبا وغيرها ثم يهود روسيا، وأما الفرع الثاني فهو سيفارديك sephardic ويشمل يهود شبه الجزيرة العربية ومصر وآسيا الصغرى ثم يهود البرتغال وأسبانيا. وكلا الفرعين أصلهما واحد من مصر والعراق ولكنهما تفرعا وسلك كل فرع طريقاً مغايراً للطريق الذي سلكه الفرع الآخر وهما يتشابهان في الملامح اليهودية الخاصة.

ويعتقد اليهود منذ القدم حتى وقتنا هذا أنهم لم يخلقوا من طينة كتلك التي خلقت منها الشعوب فهم أعلى من الشعوب في كل شيء، فيعتقدون أنهم شعب الله المختار وأن الله قد فضلهم على غيرهم من الشعوب، ولا عجب فهذا مركب نقص فيهم فليس لليهود تاريخ كتاريخ الأمم الأخرى وليس لهم حضارة كحضارة الشعوب الأخرى وليس لهم وطن كأوطان الأمم الأخرى، فهم خلو من كل ما ذكرنا، وهم إن شابهوا العرب جثمانياً فليس لهم تاريخ كتاريخ العرب وليس لهم حضارة كحضارة العرب أو مَدَنِيَّتِهِمْ.

ويقول الدكتور غوستاف لوبون: «لا جرم أن الشبه قليل بين العربي أيام حضارته، واليهودي الذي عرف منذ قرون بالنفاق والجبن والبخل والطمع، وأن من الإهانة للعربي ان يقاس باليهودي، ولكن لا تنس أن طرق الحياة الخاصة التي خضع اليهود لحكمها منذ قرون هي التي أنشأت منهم عرقاً ذليلاً غير محترم، وعندي أن كل أمة تكون عرضة لمثل ما أصاب اليهود ولا تعرف عملاً لها غير التجارة والربا وتُحْتَقَر في كل مكان وتنتقل إليها تلك الغرائز المنحطة بالوراثة المتتابعة مدة عشرين قرناً فتتأصل فيها، تصير كما صار إليه اليهود لا محالة». وفي المقال الثالث من سلسلة المقالات هذه يأتي الجزء الثالث، وهو - أيضاً - عن اليهود، ولكنه في هذه المرة يتحدث وفق عنوان جانبي عن آلهة اليهود وأنبيائهم، وقد ذكر أنهم كانوا يعبدون آلهة متعددة وكانت مختلفة الطباع متغايرة في صفاتها وشخصياتها، وكانوا يقدمون لها القوانين، ومن الآلهة التي تعبد عندهم من هو في أشد القسوة فلا يرحم أحداً أبداً، ومنهم من هو متعطش للدماء، وإضافة إلى هؤلاء فإن بعضهم قد عبد نماذج من معالم الطبيعة كالجبال والشمس والقمر وغيرها كثير، وهذه العبادات المتنوعة الفاسدة هي التي كانت تصدهم عن دعوة الأنبياء المرسلين إليهم من قبل الله سبحانه وتعالى بموجب ما ورد في القرآن الكريم.

ولقد تحدث بول ديورانت عن اليهود منذ أوَّليَّتِهم، ووصفهم فبيَّن كيف كانوا في عصورهم الأولى فقال:

«كان اليهود في أول ظهورهم على مسرح التاريخ رحلاً يخافون شياطين الهواء، ويعبدون الصخور والماشية والضأن وأرواح الكهوف والجبال، ولم يتخلوا قط عن عبادة العجل والكبش والحمل، ذلك أن موسى لم يستطع منع قَطِيعِهِ من عبادة العجل الذهبي لأن عبادة العجول كانت لا تزال حية في ذاكرتهم مذ كانوا في مصر، وظلوا زمناً طويلاً يتخذون هذا الحيوان القوي آكل العشب رمزاً لآلهتهم. وإنا لنقرأ في سفر الخروج كيف أخذ اليهود يرقصون وهم عراة أمام العجل الذهبي، وكيف أعدم موسى واللاويون ثلاثة آلاف منهم عقاباً لهم على عبادة هذا الوثن».

أما ما يتعلق بالآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله فإن أعظم آلهتهم وأشهرها هو الإله: يَهْوَهْ.

وكان يهوه هذا في البداية إلهاً للرعد، وكان يسكن الجبال - كما يَظُنُّون - ولكن الكهنة حوَّلوه فيما بعد إلى إله للحرب والقتال، فكأنه من صنع أيديهم.

ويواصل ديورانت قائلاً عن يهوه:

«فأصبح إله الجيوش، يدعو للقتال، وإلى فتح البلدان، واستعمارها، وهو لا يَتَوَرَّعُ عن أن يرتكب في سبيل انتصاره أفظع أمور الوحشية والشراسة، ولا يرتكبها وحده، بل هو يأمر شعبه بارتكابها والاقتداء به، فسفك القدماء الذي نراه من يهود اليوم هذا هو سببه، فهم يأتمرون بأمر إلههم القديم».

ولنتجه الآن إلى أدلة أكثر أهمية وصدقاً. لنقول:

«لقد قال الله تعالى عن بني إسرائيل: (وضُربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون).

وإذا نظرنا إلى ما قبل هذا الجزء من الآية الكريمة، وجدنا أن في بدايتها ما يلي: (وإذ قُلتُمْ يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقِثَّائها وفومها وعدسها وبصلها. قال: اتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم...) إلى باقي الآية المتقدم. (البقرة آية 61).

تبدو قلة الأدب في حديثهم لأنهم قالوا لسيدنا موسى: اُدع لنا ربك، ولم يقولوا ربنا، ثم تفضيلهم المواد الذي ذكروها على المن والسلوى اللذين كان الله سبحانه يطعمهم بهما، وقد استنكر النبي موسى هذا القول منهم، ولم يجد في طلبهم إلا السخف الذي نشأوا عليه، ولذا قال لهم: اهبطوا أي مصرٍ من الأمصار فسوف تجدون ما تريدون، فهذا الذي تطلبونه ليس أمراً عسيراً. ومن أجل هذا السلوك المشين ضربت عليهم الذلة والمسكنة، وغضب الله عليهم لأنهم يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير الحق فهم عصاةٌ معتدون.

واليهود لم يتخلوا عن شركهم بالله حتى بعد أن قام سيدنا موسى بإنقاذهم وإخراجهم من مصر، وعبر بهم البحر بأمر الله سبحانه، ومما يدل على ذلك الآية الكريمة: (وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فأتوا على قوم يَعْكُفُونَ على أصنام لهم، قالوا: يا موسى!! اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون). ولم يقفوا عند هذا فانتظروا غياب نبيهم وعبدوا العجل من دون الله، وعلى الرغم من التحذيرات التي جاءت إليهم فقد كان ردهم ردّاً يدل على الكفر والجهل معاً.

فبعد أن أُمِرُوا بالسمع والطاعة كان ردّهم الدال على عنادهم وكفرهم في سورة البقرة آية رقم «93»: (قالوا سمعنا وعصينا. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم).

إذن فلم يتجنَّ أحد مِمَّنْ كتب عن هؤلاء وما أعلنه فيهم من زيغ وضلال، فالأستاذ إبراهيم الشطي رجع إلى مراجع مهمة استقى منهم معلوماته واعتمد عليها في إثبات حقائق هذا الشعب الذي يدّعي زوراً وبهتاناً أنه شعب الله المختار، وتلك المراجع من أهم ما كتب في تاريخ الحضارة الإنسانية بصورة عامة، وما كتب عن الشعوب بمن فيهم هذا الشعب الذي ورد الحديث عنه، فلا تثريب على أحد حين يذكر الحقيقة الساطعة التي كان من براهينها الآيات القرآنية الكريمة التي أوردناها هنا، وهي تتحدث عن أعمالهم ومخالفاتهم للرسل، وقتلهم لبعضهم.

يقول الأستاذ الشطي: إن الأمر الذي كان يسيطر على اليهود بدأ يتغير قليلاً، إذ كان خوفهم من أولئك الآلهة التي كانوا يعبدونها من أهم أسباب اضطرابهم وعدم تجانسهم مع غيرهم من الأمم، وكان بدء التغيير حين بعث الله فيهم أنبياء صالحين صاروا يوجهون النصح لهم، ويدعونهم إلى عبادة الله وحده، فليس هناك أرباب متعددون بل هو إله واحد لا شريك له، وكان الأنبياء يدعون إلى السلوك الحسن، والعادات الطيبة وتجنّب الفساد والآثام، إلى أن عاد الشعب اليهودي إلى ما هو واجب عليه منذ رسالة سيدنا موسى.

ومع ذلك فقد كانت للماضي آثاره في نفوسهم، نرى ذلك في سلوكهم مع غيرهم من الأمم في محاولة التسلط والرغبة في التحكم بالعالم، وكانت فلسطين هي البداية ومنها بدأ هؤلاء اليهود في إبراز طمعهم، وعنفهم وقسوتهم التي اختفت قليلاً، ولكن الطمع المغروس في أنفسهم أعادها حيَّةَ شرسة كما كانت.

وجاء ختام مقالات الأستاذ إبراهيم الشطي الخاصة باليهود، وهو المقال الرابع، وقد وضع له عنواناً جانبياً أطلق عليه اسم: «التوارة: حكمتها، وآدابها».

ولقد طوّف بنا في التاريخ منذ عودة اليهود من بابل بمعونة ملك الفرس «كورش» وكيف أنهم عادوا وليس لهم نظام يجمعهم، ولا خطة يسيرون على هداها، ثم بيّن كيف أنه في سنة 444 قبل الميلاد وضع أحد الكهان منهم واسمه: عزرا، نظاماً قرأه على جمع كبير منهم فأقروه، وصار لهم نظام حياة، بل لقد كان بمثابة قانون ساروا عليه فجمع شملهم، وأعاد إليهم الاطمئنان إلى أنفسهم بعد الذي حل بهم في الأسر.

وهكذا صار الدين هو القاعدة التي يسير عليها هذا الشعب، فهو شعب له نظام مكتوب أعدّه الكُهّان ووافق عليه الناس، ولكنه قانون خاص بهم، ولم يكن يمثّل دولة باسمهم أو باسم إسرائيل.

ثم جاء الحديث عن الأدب العبري مقارنا بالأدب السامي الآخر ومنه الأدب العربي، وأورد مثالاً لشعرهم، وامتدحه، ولكننا لا نجد سببا يجعلنا نستسيغه وذلك بسبب مَا نحن عليه من آداب.

ثم تحدّث عن أسفار اليهود الدينية، وذكر أنها تمتلئ بالأشعار والقصص والروايات التاريخية، وأشار إلى مزامير داود وبيّن أن أجمل وأروع ما فيها أنها تصف تلك اللحظات المشبعة بالتقوى، والإيمان، والهيام الروحي الذي يعلو على كل شيء.

ولكننا نلاحظ فيها بعض الشكايات وأنها مشبعة بكثير من روح الحماسة الحربية، ثم يتحدّث حديثا طويلا عن باقي الأسفار التي يضمها العهد القديم (التوراة) ومن ذلك ما جاء عن سفر الجامعة، وهذا حديث طويل لا مجال إلى سرده هنا، وعلى كل حال فقد كان المحتوى حزيناً جداً وكان معبرا عن مأساة الإنسان حتى قال عنه الدكتور غوستاف لوبون:

«سفر الجامعة أنشودة قنوط المحكوم عليهم بالهلاك الأبدي، فهو ينفع كتابة فوق قبر الجنس البشري حينما تسجَّى الأرض الخالية من سكانها تحت كفن من جليد»

كان الحديث طويلاً، وكان يدل على تمكن أخينا الكريم من المادة التي يكتبها، ومقدرته على الاستفادة من المراجع أنَّي كانت لديه، وأظنه كان يرغب ان يستمر في بحثه هذا إلى أن يغطي جوانب أخرى مهمة، ولكنه

كان يؤدي واجبا آخر مهماً وهو الدراسة في جامعة القاهرة التي تتطلب منه التفرغ لها، ولعل شواغل أخرى شغلته بعد انتهاء امتحاناته في الجامعة فتوقف عن استمراره في بحثه القيّم هذا، ومع ذلك فقد كان ما قرأناه بحثا قيّماً ليس به إيجاز، ولا تمسخه أخطاء، وفي كل مقالاته التي نشرها في البعثة كان الحريص على الإتقان والإجادة في كل ما يكتب، وهذه المقالات الجمة التي وردت له هي التي جعلت له سمعة عالية سبقته إلى الوطن قبل أن يعود إليه متخرّجاً حاملاً الشهادة الجامعية فى يمينه والعلم في ذهنه.

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ليس أبناء الأمة العربية وحدهم من يكتب عن اليهود ناقداً ومفنّدا، وإن كان لهم العذر في ذلك، فقد وقع عليهم وعلى إخوانهم في فلسطين بلاء عظيم كان السبب في وقوعه اليهود الذين احتلوا البلاد وشرّدوا أهلها كل مشرَّد، وقتلوا كثيرين من الرجال والنساء والأطفال، بل لقد سحقوا قرى بكاملها، وسوف يذكر التاريخ هذه الأعمال البربرية التي قاموا بها فالتاريخ لا يجامل أحداً ولا يُخفي شيئاً.

ونحن إذ نجد من أبناء الأمة العربية من هو مثل المرحوم الأستاذ إبراهيم الشطي الذي امتشق يراعه، وكتب هذه المجموعة القيمة من المقالات التي تحدث فيها عن إسرائيل بصفتها عنوان اليهود حاليا، ولم يترك شيئاً من تاريخها ولا أوصاف الديانات التي اعتقدها أهلها القدماء إلا وأورد عنه تفصيلا شاملا، ولقد تبيّن لنا أن كل ما تقوم به إسرائيل اليوم ضد أبناء البلاد الأصليين إنما هو ميراث ورثه اليهود عن أجدادهم، وغرسته القرون الماضية في نفوسهم، مما تبيّن في كل ما سبق تَقْدِيْمُهُ في مقالنا هذا.

نعود الآن إلى ما نريد أن نختم به، فنقول: إن كان أبناء العرب قد كتبوا

البحوث الكثيرة والمؤلفات الجامعة عن مأساة فلسطين، فإن من غير العرب - أيضاً - من لم يرض بالسكوت على ما يجري. هذا هو واحد من هؤلاء: بيار ديمرون الفرنسي الجنسية، مؤلف كتاب: ضد إسرائيل، الذي قامت بترجمته السيدة علياء الصلح، ونشرته دار الطليعة في بيروت سنة 1968م. ينتقد الكتاب موقف الغرب شعوبا وحكومات من القضية الفلسطينية، ويعتبر تأييدهم المطلق لليهود تأييداً غير مبرر، فقد استغلت عجلة الدعاية الصهيونية مشاعر الناس، واستثارت الشارع الغربي حتى وقف معها دون وجه حق كما يرى ديمرون، والحق أنه كشف عن أمور كثيرة مهمة لها أثر في كل ما حدث منذ سنة 1948م حتى 1967م، ولم يترك للواقفين مع إسرائيل من مبرر يستندون إليه، ويدفعون به عن أنفسهم تهمة التحيّز. ولن نستطيع هنا عرض الكتاب بكل محتوياته ولكنا نرى أن عبارات نقلها الناشر عن أرنولد توينبي فيها الكفاية للدلالة على فحوى الكتاب، وهي عبارات تدل على الصدق مع النفس، والحياد في الحكم على الأشياء. يقول توينبي: «إلى الفلسطينيين الذين ما فتئ الغرب منذ عشرين عاماً يحمّلهم وزر إجرامه بحق اليهود وعبء الديون المترتبة لهؤلاء اليهود عليه.

إلى كل عربي مست كرامته وأهين عبر الفلسطينيين ومعهم إلى كل فرنسي من اصل يهودي يرفض ان يكون ضالعاً في هذا العمل المخزي.

وفي العام 1948م، كان اليهود يعلمون، بالاختبار، ما هم فاعلون، وهكذا كانت مأساتهم العظمى أن الدرس الذي استخرجوه من احتكاكهم بالنازي، قد جرّهم إلى ارتكاب جرائم شبيهة بالتي ارتكبها النازي بحق اليهودوذلك بدل أن يتحاشوا هذا المنزلق».

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وبعد، فنحن لا نزال في انتظار غدٍ مشرق، تزول بطلَّته الغُمَّة عن بلاد العرب.

