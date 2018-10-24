نوره سليمان مبارك القصار، أرملة عبدالمطلب الحاج عبدالله المسلماني 81 عاماً شيعت، الرجال: ديوان الراشد، بيان، ق6، ش20، م51، ت: 66656667، النساء: الرميثية، ق6، شارع شاهين الغانم، ج 63، م23

كنيزه علي فريدون 93 عاماً شيعت، الجابرية، ق11، ش108، حسينية البلوش، ت: 94087102-50248165

فضه بندر هزيم الشمري، زوجة دوشان تراك الطواله 73 عاماً شيعت، الأندلس، ق4، ش105، م235، ت: 66190200-56668877

ليل مهدي العنزي 74 عاماً التشييع التاسعة من صباح اليوم، شمال غرب الصليبخات، ق2، ش202، م606، ت: 66669376

موضي صالح فهد الماص 75 عاماً التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: العمرية، ق3، ش2، م11، ت: 99555529- 66812114، النساء: العمرية، ق3، ش1، م39، ت: 24766900

فضيلة مصطفى آل السيد، أرملة يوسف مشاري حسن البدر 79 عاماً التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: ديوان البدر، شارع الخليج العربي، ت: 22464888-22461444، النساء: الشويخ الجنوبي، ق6، ش63، م6، ت: 99085917

فالح صقر فالح المطيري 63 عاماً التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: صباح الناصر، ق7، ش53، م57، ت: 99949445، النساء: العارضية، ق7، ش3، ج 4، م35، ت: 99559921

نشدة رخا ناجي، زوجة مهدي عوض الشمري 95 عاماً التشييع بعد صلاة عصر اليوم بمقبرة صبحان، الرجال: خيمة بجوار بنزين الرقة على طريق الفحيحيل، ت: 90002028، النساء: الصباحية، ق4، ش11، م140، ت: 50895958

إنا لله وإنا إليه راجعون

