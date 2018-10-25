آخر النهار

يلتقي البرنامج الاذاعي الأسبوعي «حديث التنمية» اليوم الخميس الشيخة انتصار سالم العلي الصباح رئيس ومؤسس مبادرة «النوير» وشركة «دار اللؤلؤة» للانتاج الفني، وذلك في حوار يبث الساعة الحادية عشرة صباحا عبر أثير البرنامج العام في اذاعة دولة الكويت، البرنامج يعده ويقدمه د. محمد منيف العجمي، ويخرجه سليمان الزيدي.

تتحدث الشيخة انتصار الصباح حول جهودها الملموسة في العمل التطوعي والمجتمعي وبث روح الايجابية، وادراج برنامج «بريق» ضمن خطة التنمية كويت جديدة 2035، والخطط المستقبلية التي ستقوم بها.

كذلك تتطرق الصباح الى اطلاقها مبادرتي «النوير» و«بريق»، والأسس والأثار والتعامل والنجاح في تطبيق تلك المبادرات الكترونيا خاصة بالنسبة لفئة الشباب والوصول والانتشار عالميا.

