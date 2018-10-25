آخر النهار

أعطى عادل عطاالله العنزي مدير عام قناة كويت سبورت في تلفزيون دولة الكويت الضوء الأخضر لانطلاقة برنامج «عن قرب» في موسمه الثاني بعد اجتماعه مع فريق العمل وحثهم على العمل بجدية مطالبا اياهم أن يستكمل هذا البرنامج مسيرة نجاح موسمه الأول وانه سوف يسخر كل الامكانيات التي تسهم في تذليل الصعاب التي تواجهكم. قائلا أنا على ثقة بكم فدعوني أرى نتيجة هذه الثقة على الشاشة ويأتي هذا التشجيع من ايمانه بقدرات الشباب وقناعته بأن للشباب رؤية واضحة لتحقيق الأهداف، ان وجد من يؤمن بهم ويقف بجانبهم ويوفر لهم المساحة الكافية التي يريدونها ليكشفوا عن امكاناتهم ويبرزوا عن طاقاتهم التي عادة ما تكون نتيجتها هي النجاح والعمل المميز.

وصرحت المذيعة نوف المضيان: استكمالا لنجاح برنامج «عن قرب» في موسمه الأول انطلقنا في الموسم الثاني وبدأنا بث الحلقات الأولى من البرنامج، والحمد لله الأصداء جدا رائعة فنحن كنا حريصين كفريق عمل البرنامج وبعد توصيات من الأب الروحي للشباب والمشجع دائما لنا عادل عطا الله أن يكون الموسم الثاني مختلفاً بكل التفاصيل مع الحفاظ على هوية البرنامج وفكرته.

واضافت قائلة: تميز هذا العام بانتقاء ضيوف يمتلكون حضوراً ومكانة بالمجتمع من مختلف التخصصات، فالتنويع باختيار الضيوف كان هو السمة السائدة للبرنامج فالمشاهد على موعد مع نخبة كبيرة من الشخصيات الاجتماعية والفنية والاقتصادية والرياضية وأصحاب المهن والأعمال التطوعية فأنا اذهب للقاء الضيف في منزله والى جانب اللقاء تكون هناك هناك فقرات «مصورة» اما من أحد أفراد أسرة الضيف أو أحد أصدقائه المقربين منه للحديث عن طبيعة شخصية والمواقف التي حدثت معه.

وبسؤالها عما كسبته من البرنامج قالت: كسبت معرفة شخصيات جديدة، وهذه الشخصيات أفتخر بها بحكم اقترابي منهم ومعرفة تجاربهم في الحياة التي صنعت منهم أبطالاً مميزين وشخصيات ناجحة في مجالاتهم المختلفة.

الجدير بالذكر أن برنامج «عن قرب» يبث كل يوم سبت الساعة الثامنة والنصف مساء، من تقديم نوف المضيان، واخراج عبدالله الحشاش، والمخرج المنفذ طارق المعمري، واعداد نوف المضيان، علي حسين.

