آخر النهار

16 ألف دينار هي ميزانية الفرق المسرحية الأهلية، فهل هذه الميزانية (المتواضعة) قادرة على تلبية طموحات الفرق الاهلية للتحرك.. والانتاج.. والانجاز؟

هذا السؤال يجعلنا نعود الى حيث البدء، حينما تم تأسيس الفرق المسرحية الاهلية في مطلع الستينيات من القرن الماضي، وكانت تلك الفرق يومها تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولكن تبعية تلك الفرق آلت لاحقا الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وبالذات، قطاع الفنون وإدارة المسرح على وجه الخصوص.

وعلى مدى عقود، ظلت الميزانية لكل فرقة مسرحية محددة بمبلغ (16) ألف دينار تغطي جميع التزامات الفرقة من خدمات ورواتب للسكرتارية والعاملين وغيرها من الجوانب الخدماتية، مع اسناد من المجلس عند هذه المناسبة، أو ذلك المهرجان.. كدعم انتاجي.

ولكن الميزانية لم يطرأ عليها أي تعديل.. أو اضافة رغم الارتفاع الذي تشهده الاسعار في كل قطاع... بما فيها أجور النجوم والفنانين والفنيين... فهل تلبي تلك الميزانية طموحات هذه الفرق واحلامها الكبيرة في تقديم نتاجات مسرحية عالية الجودة تليق باسم الكويت ومسيرتها المسرحية.

اعرف شخصياً معلومات عن فرق مسرحية، تكاد تكون مفلسة... ولربما هي ابعد من مرحلة الافلاس.. الى شيء ما يقترب من تحت الصفر،وبالتالي، حالة من شبه العجز عن تلبية مستلزمات الفرقة البسيطة.. فكيف بإنتاج الاعمال.. وتلبية طموحات اعضاء مجلس الادارة، والجمعية العمومية في تقديم اعمال مسرحية عالية الجودة.

امر الميزانية يحتاج الى مبادرة.. وقرار.. والامر نرفعه الى معالي وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب... فهو صاحب القرار.. وفرقنا في الانتظار.

وعلى المحبة نلتقي،

