آخر النهار

استضاف المسرح المكشوف بحديقة الشهيد بالتعاون مع أكاديمية لوياك للفنون الأدائية «لابا»، فرقة السارة والنوبة تونز الموسيقية، ضمن فعاليات افتتاح مهرجان السلام للسنه الثالثة على التوالى، وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر 2018. قدمت الفرقة مجموعة من الأغاني التراثية النوبية، تميزت بموسيقاها الريترو بوب الشرق أفريقية، بمشاركة «السارة محمود» غناء وأختها « نهاد» حيث استخدمتا الايقاعات اليدوية ذات الضربات السريعة والراقصة المكررة على المسرح و«El AASSER RAMIM» على الايقاع، و«KODJOVI MAWUENA» على الجيتار وساكسفون و«BRANDON ASHLEY» على العود.

استمتع جمهور الحديقة الذي كان أغلبه من الجالية السودانية بغناء السمراء النوبية وتفاعل مع بدايات الحفل التي استهلتها بأغنية «سلام نوبية» و«سوكورا» التي تعني فات الميعاد و«عيان تعبان» و«نوبا نوت 2» الفراق التي تعمقت باحساسها نحو الفراق الذي صارا جزاء منها ومع مضي الوقت تحول لاشتياق دفين لمن يفارقونا ونفارقهم و«البحر» و«فلان» وهي اسم قبيلة سودانية و«المنارا» و«نار» و«عروس النيل» و«يا ناس بريدو» و«حبيبي تعال» و«رنات» وعلى نغم الايقاع الشرقي ختمت الفرقة أمسيتها تاركة بصمة الفرح والأنس على قلوب محبيها.

