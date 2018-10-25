آخر النهار

أكد الفنان المنتج عبدالله السيف ان «ديتونا للانتاج الفني» ستحلق خلال الموسم الجديد وبالشراكة مع «ايجل فيلم» الى افاق عربية عبر مجموعة من المشاريع الدرامية التلفزيونية والسينمائية. مشيرا الى اربع مشاريع درامية كويتية جديدة انطلق تصوير عدد منها.

ويقول المنتج عبدالله السيف: انطلق منذ ايام تصوير عملين جديدين الاول عشاق رغم الطلاق تأليف الكاتبة علياء الكاظمي واخراج خالد جمال وبطولة نور وسليمان الياسين وانتصار الشراح ومحمد الدوسري وعبدالله بهمن وايمان الحسيني وصابرين بورشيد.

وتابع: اما العمل الثاني فهو غصون في الوحل تأليف منى النافلي واخراج محمد دحام الشمري وبطولة النجمة المتميزة هدي حسين ومحمد الرشيد وعبدالله الطراروة وفوز الشطي وريم ارحمه وعبدالله السيف واميرة محمد وانتصار الشراح ولطيفة المقرن.

وهذه الاعمال ستكون جاهزة مع نهاية العام الحالي وستعرض في بداية العام المقبل في عدد من الفضائيات الكويتية والخليجية والعربية. وقال المنتج عبدالله السيف: ونحضر لانتاج مسلسل لا موسيقى في الاحمدي تأليف الكاتبة منى الشمري واخراج المخرج القدير محمد دحام الشمري وبطولة جاسم النبهان وعبدالمحسن النمر ونور وفهد العبدالمحسن وفوز الشطي وريم ارحمه وحمد العماني وعبدالله السيف وحشد اخر من النجوم وهو جديدنا للموسم الرمضاني المقبل. وهناك ايضا مسلسلات جديدة اخرى منها مسلسل «انا احبك بعد» ويتم حاليا اختيار فريق هذا العمل. بالاضافة لعمل اخر بعنوان «امنية واحدة لا تكفي». وعلى صعيد آخر قال المنتج الفنان عبدالله السيف: وهذا الموسم ستنطلق عربيا من خلال الشراكة والتعاون مع «ايجل فيلم» بقيادة المنتج المتميز جمال سنان حيث وصلت الى مجموعة من الاتفاقيات الخاصة بالتعاون لانتاج وتوزيع عدد من الاعمال الدرامية الجديدة ومنها مسلسل «اهو دي اللى صار» تأليف عبدالرحيم كمال واخراج حاتم علي وبطولة روبي وسوسن بدر ومحمد فرج واحمد داوود واروي جودة.. تدور أحداث المسلسل في اطار درامي اجتماعي خلال حقبة زمنية تصل الى 100 عام، تقريبا ما بين (1918: 2018)، حول المعاناة التي تقابلها المرأة بصفة عامة، والصعيدية بصفة خاصة، واختلاف الأفكار والعادات والتقاليد، وغيرها من القضايا الاجتماعية التي تخص المرأة.

وقال متابعا: واشير هنا الى ان «ايجل فيلم» حققت على مدى الاعوام الاخيرة مجموعة من الاعمال ومنها «جراند هوتيل» و«دهشة» و«نوس» و«ليالي اوجيني» و«تانجو» وغيرها من الاعمال الدرامية العربية. وهذا التعاون سيقود «ديتونا للانتاج الفنى» الى افاق ابعد على الصعيد العربي مما يمنح الانتاج الكويتي حضورا عربيا اكبر واسع بالاضافة الى المشاركة في عدد من المشاريع الدرامية والتلفزيونية والسينمائية الجديدة.

وفي ختام تصريحه شدد عبدالله السيف على اهمية الدعم الذى تقدمه وزارة الاعلام الكويتية للانتاج الدرامي التلفزيوني الكويتي والذى كان له ابعد الاثر في دعم مسيرة الانتاج الفنى والدرامي التلفزيوني على وجه الخصوص.

