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كاميليا ورد طرحت «الطيارة»


طرحت شركة «لايفستايلز بروداكشن» كليب المطربة الجزائرية كاميليا ورد «الطيارة» في اول تعاون فني بينهم، واخراجه اللبناني القدير فادي حداد، ومن اجل العمل تم تركيب طائرة داخل الستديو في عمل ضخم ومختلف، الأمر الذي أعاد الى الأذهان العصر الذهبي لعالم الفيديو كليب في الوطن العربي بعدما تشابهت الأعمال وأصبحت قصاً ولصقاً من أعمال أخرى.
هذا ومن المتوقع أن يحظى الكليب بإشادة جماهيرية واسعة، إذ تعمل دائمًا «لايف ستايلز ستوديوز» مع المخرج فادي حداد على تقديم اعمال متجدده، معتمدًا على أحدث وسائل التكنولوجيا التي تخدم أعمالهم، الأغنية من كلمات حيدر الساعدي وألحان أحمد العتباني وتوزيع حسام كامل.


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