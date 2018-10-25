loader

إضاءات

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

إيما واتسون تواصل تصوير «امرأة صغيرة»


التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورا للنجمة العالمية إيما واتسون من موقع تصوير فيلمها «امرأة صغيرة» مرتدية ملابس تعود ازياؤها لعام 1868 في أول ظهور لها منذ بدء تصوير الفيلم.
ويحكي الفيلم المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم عن قصة 4 اخوات يعشن في أميركا بعد انتهاء الحرب الاهلية ويواجهن الكثير من المشاكل في مجال العمل والحياة اليومية بسبب العنصرية ضد المرأة.
رشحت ايما واتسون عن دورها في الفيلم بدلا من ايما ستون التي اعتذرت بسبب ارتباطها باعمال فنية اخرى وبالدعاية الخاصة بفيلمها الجديد «المفضل».
ويشارك في بطولة الفيلم العديد من نجوم الصف الاول في هوليود ميريل ستريب. سيرشا رونان lady bird فلورنس بوج تيموثي شالاميت ومن اخراج المخرجة جرينا جيروج التي رشح فيلمها لجوائز الأوسكار في الدورة الماضية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم

المزيد

آخر الأخبار الخاصة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة