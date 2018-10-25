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التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورا للنجمة العالمية إيما واتسون من موقع تصوير فيلمها «امرأة صغيرة» مرتدية ملابس تعود ازياؤها لعام 1868 في أول ظهور لها منذ بدء تصوير الفيلم.

ويحكي الفيلم المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم عن قصة 4 اخوات يعشن في أميركا بعد انتهاء الحرب الاهلية ويواجهن الكثير من المشاكل في مجال العمل والحياة اليومية بسبب العنصرية ضد المرأة.

رشحت ايما واتسون عن دورها في الفيلم بدلا من ايما ستون التي اعتذرت بسبب ارتباطها باعمال فنية اخرى وبالدعاية الخاصة بفيلمها الجديد «المفضل».

ويشارك في بطولة الفيلم العديد من نجوم الصف الاول في هوليود ميريل ستريب. سيرشا رونان lady bird فلورنس بوج تيموثي شالاميت ومن اخراج المخرجة جرينا جيروج التي رشح فيلمها لجوائز الأوسكار في الدورة الماضية.

