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تؤكد الفنانة الشابة صمود المؤمن والتي تخوض تجربتها الدرامية الأولى، أن الفنانة صمود الكندري تمثل داعماً حقيقياً لجيل الشباب من الفنانين، وتشدد بأن العمل مع المخرج سائد الهواري يمثل حالة عالية من المتعة الفنية. كما سلطت الضوء خلال تصريح لها لـ «النهار» حول عملها الدرامي الجديد وشخصيتها بالإضافة لعدد آخر من الموضوعات.

في مستهل حديثها قالت الفنانة صمود المؤمن:

- بودي أن أعبر عن سعادتي الكبيرة في خوض تجربة التمثيل الدرامي، من خلال عملي الأول «عطيتك عيوني» وبهذه المناسبة أشيدبالفنانة صمود الكندري، التي تمثل نموذجاً للدعم الحقيقي لجيل الشباب من الجنسين، والمتأمل لفريق العمل من الفنانين والفنيين يلاحظ الحضور العالي لجيل الشباب.

وتابعت:

- منذ اللحظة الأولى التي التقيت فيها بالفنانة الرائعة صمود الكندري لمست مساحة دعمها وإيمانها بالشباب بعد تجربتها المتميزة في هذا المجال على صعيد التمثيل واليوم حينما بدأت تخوض تجربة الإنتاج فإن أول ما التفتت إليه هو الشباب الذين يمثلون الرهان المستقبلي، ومسلسل «عطيتك عيوني» يمثل تجربة فنية عالية الجودة تعتمد على جيل الشباب وتتصدى لقضايا وموضوعات اجتماعية في إطار نفسي عميق مشبع بالأسرار والغموض.

وتكمل الفنانة صمود المؤمن:

- مسلسل «عطيتك عيوني» تأليف عادل الجابري، وإخراج سائد الهواري، الذي يمثل العمل معه حالة من المتعة الفنية، لاهتمامه بالتفاصيل الدقيقة، ودعمه للشباب واحتفائه بالجميع، ومقدرته على استخراج ابداعات الفنانين وتفجير قدراتهم الفنية.

وقالت صمود المؤمن أيضاً:

- في العمل عدد بارز من الفنانين بينهم أيضاً حسين المنصور ومحمود بوشهري وصمود الكندري وهدى الخطيب وفوز الشطي وطيف وسعود بوشهري وغيرهم.

وعن دورها تقول صمود المؤمن:

-في العمل الجديد أجسد شخصية «فرح» وهي شخصية مليئة بالتفاعلات الدرامية، والانتقال من حالة إلى حالة بالذات في إطار المصالح الخاصة واهمية هذه الشخصية، تكمن في انها متقلبة وهذا ما يمثل حالة من التحدي.. ومن خلاله اجتهدت في تقديم ادق التفاصيل في تلك الشخصية التي اتمنى ان تعجب الجمهور العزيز.. والمسلسل سيعرض في بداية العام المقبل، بإذن الله.

وعن النقلة الجديدة في تجربتها تقول: اعترف بأنها نقلة، بل نقلة حقيقية، فبعد سنوات من العمل من خلال قناتي في «اليوتيوب» أنا اليوم امام تجربة درامية وفريق عمل كبير وشخصية يجب دراستها وتحليلها وتقديمها بجميع تفاصيلها، بالاضافة الى ان العمل يأخذ كل وقتي تقريباً، وفي احيان كثيرة نبدأ من العاشرة صباحاً حتى ما بعد العاشرة ليلاً، وضمن فريق راح يشكل اسرة فنية واحدة تكمل وتثري بعضها البعض وهذا ما يسعدني كثيراً.

وعن مشاريعها الجديدة تقول الفنانة صمود المؤمن: من السابق لأوانه الحديث عن المشاريع الجديدة، ولكنني استطيع التأكيد بأنني أقرأ حاليا مجموعة من الاعمال الجديدة والتي سيتم الاعلان عنها قريباً. فور الانتهاء من «عطيتك عيوني» جسري الى الجمهور الحبيب في كل مكان.

