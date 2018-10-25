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انتهى الفنان نضال الشافعي من تصوير فيلمه «ضغط عالي» ويحضر لأكثر من عمل فني .

يقول نضال الشافعي انتهيت من تصوير فيلمي «ضغط عالي» وانتظر عرضه قريبا واجسد فيه دور شاب يدعى حسين الصالح يتمتع بقوة خارقة وهي انتاج الكهرباء من جسده ويحاول ان يجد حلا لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي الفيلم يدور في اطار اجتماعي كوميدي ويقدم رسالة مهمة هي ان الطاقة البشرية يمكن ان تحقق كثيرا من المعجزات وتنهض بالاقتصاد.. والشباب هم امل المستقبل الفيلم يشاركني بطولته أيتن عامر ولطفي لبيب تأليف محمد صابر إخراج عبدالعزيز حشاد.

يضيف نضال الشافعي انتظر ايضا عرض فيلم «سري للغاية» الذي اشارك فيه كضيف شرف ويتناول الفيلم ما حدث في مصر خلال السنوات التالية لثورة 25 يناير حتى 30 يونيو ويؤرخ حقبة مهمة في تاريخ مصر ويشارك فيه عدد كبير من النجوم.

يستطرد نضال الشافعي : انتظر عرض مسلسلين هما «خط ساخن» و«السر». وأجسد في خط ساخن دور «والي» ابن احد رجال الاعمال الذي يدخل في صراعات عديدة لانه يمتلك أموالا كثيرة تحوله الى شخص لا يشعر بالآخرين وهمه مصلحته فقط وتحقيق اهدافه فهو شخصية أنانية جدا ويخسر من حوله.

يقول نضال الشافعي: أثناء تصويري لاحد المشاهد قفزت من مكان مرتفع فانكسرت قدمي لأن المشهد كان صعبا جدا ولم اقبل الاستعانة بدوبلير ليقوم بالمشهد ولم احرك قدمي لمدة شهر مسلسل خط ساخن يشاركني بطولته حسين فهمي وسولاف فواخرجي وصلاح عبدالله وصابرين واخراج حسني صالح. اما مسلسل «السر» فأجسد فيه دور جلال شاب يعمل في مجال الاستثمار ويمتلك شركات كبيرة ويدخل في صراعات عديدة مع رجال الاعمال ويكشف سرا كبيرا يغير مجرى الاحداث «مسلسل السر» يدور في اطار اجتماعي حول السلطة والنفوذ وما تسببه من مشاكل العمل يشاركني بطولته حسين فهمي ووفاء عامر ومايا نصري وعزت ابوعوف وريم البارودي تأليف حسام موسى اخراج محمد حمدي يؤكد نضال الشافعي مازال حلم حياتي هو تقديمي مسلسل «الضاحك الباكي» الذي يتناول حياة الفنان «نجيب الريحاني» وسأستكمل التحضير له قريبا وارى انه سيكون مسلسلا مهما وضخما واعتبره نقطة تحول في مسيرتي الفنية. يضيف نضال الشافعي: معروض عليَّ مسلسلان وفيلم ولكني لم احسم امري منهما حتى الآن.

