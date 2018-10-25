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إياد نصار: متحمس كثيرا لمشاركتي في فيلم «الممر»


قال النجم إياد نصار إنه بالفعل تلقى عرضا لمشاركته في فيلم «الممر» مع النجم أحمد عز، ولكن لم يتم التعاقد بشكل رسمي حتى الآن، مشيراً إلى أنه تحمس كثيراً لمشاركته في عمل يقوم بإخراجه المخرج شريف عرفة، لذلك هو يقوم بقراءة الدور الذي يجسده خلال أحداث الفيلم جيداً خاصة وأن الدور المعروض عليه هو ضابط إسرائيلي ويواجه العديد من الصراعات مع بطل العمل عز، وخلال يومين يحسم موقفه النهائي لأنه لم يجسد هذه الشخصية منذ وقت طويل. ويبدأ أبطال الفيلم تصوير المشاهد الأولى من الفيلم في مدينة السويس خلال أيام قليلة حيث يجسد «عز»، شخصية قائد بالجيش المصري. فيلم «الممر» كان قد صور منه يومين فقط خلال الفترة الماضية، ثم توقف لانشغال بعض الممثلين بأعمال درامية في رمضان الماضي، ويشارك في بطولة العمل كل من الفنان أحمد رزق، هند صبري، محمد الشرنوبي، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، وآخرون، سيناريو وحوار أمير طعيمة وشريف عرفة، إخراج شريف عرفة.


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