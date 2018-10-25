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تصاميم مبتكرة وغريبة في أسبوع طوكيو للموضة


بدأت فعاليات اسبوع الموضة في طوكيو تسيطر على المدن الرئيسة هناك الذي لطالما عرف بعروضه المبتكرة، التي تكشف خلالها العلامات اليابانية عن تصاميم مبتكرة وغريبة.
قدم المصممون في طوكيو تصاميم أكثر جرأة لموسم ربيع صيف 2019 بدءاً من الأزياء وصولاً الى الاحذية.
تم عرض ما يقارب 60 عرضاً في التنويع من مختلف العلامات التجارية التي شملت: مجموعة «مي ميوز - MEMUSE» للمصممة ريزا أيزاوا.
تضمنت المجموعة «YOUWEI» العديد من الألوان الهادئة والناعمة والملابس العملية، الكاجوال.
تنوعت التصميمات ما بين الأزياء المشجرة والمقلمة والسادة، وجاءت بألوان مشرقة وجذابة تتماشى مع الربيع كالوردي والبني ومزجت الاطلالات بين أكثر من لون معاً، وبين أنواع مختلفة من الأقمشة كالدانتيل مع الساتان.


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