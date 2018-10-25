دوليه

حقق يوفنتوس الإيطالي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو العلامة الكاملة بالعودة بفوز ثمين من معقل مان يونايتد الإنكليزي 1-0 ليحقق انتصاره الثالث تواليا في منافسات المجموعة الثامنة ويقترب من بلوغ الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا، في حين عاد ريال مدريد الاسباني حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية الى سكة الانتصارات من خلال الفوز على فيكتوريا بلزن التشيكي 1-0.

على ملعب «أولدترافورد» في مانشستر، سجل الأرجنتيني باولو ديبالا الهدف الوحيد في الدقيقة 17.ويستضيف يوفنتوس مان يونايتد في تورينو في الجولة المقبلة ويحتاج الأول الى نقطة واحدة على ملعبه ليقتنص بطاقة التأهل.

وافتتح يوفنتوس التسجيل إثر كرة عرضية من رونالدو على الجهة اليمنى شتتها كريس سمولينغ من أمام الكولومبي خوان كوادرادو فتهيأت أمام ديبالا الذي سددها من مسافة قريبة خادعا الحارس الاسباني دافيد دي خيا (17).ورد مان يونايتد برأسية خجولة للاعب وسط يوفنتوس السابق الفرنسي بول بوغبا (23).واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة ليوفنتوس إثر اعاقة أشلي يونغ لرونالدو فانبرى لها الأخير ليبعدها دي خيا بقبضتيه فتهيأت أمام بلاز ماتويدي الذي سددها على الطائر ليبعدها دي خيا مجددا (38).

وكاد يوفنتوس يضيف الهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة وصلت فيها الكرة على الجهة اليمنى لكوادرادو فهيأها لرونالدو الذي سددها بقوة لكن دي خيا طار لها ببراعة وحولها إلى ركنية (50).

واكتفى فالنسيا الإسباني بنقطة واحدة من مضيفه يونغ بويز السويسري 1-1 ليحقق الاخير أول نقطة له في المسابقة القارية الأهم. وبقي فالنسيا بلا فوز بعد سقوطه في الجولة الأولى أمام يوفنتوس في عقر داره 0-2، قبل أن يعود بنقطة من مان يونايتد بتعادله سلبا معه. وعاد ريال مدريد الإسباني حامل اللقب إلى سكة الانتصارات عندما تغلب على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 2-1 محققا فوزه الأول في مبارياته الست الأخيرة، وحافظ على سجله خاليا من الخسارة على أرضه في المسابقة القارية في مبارياته الـ27 الأخيرة (24 فوزا و3 تعادلات).

وعوض ريال مدريد خسارته أمام سسكا موسكو 0-1 في الجولة الثانية.ويبقى الخبر الأسوأ للنادي الملكي في المباراة إصابة مدافعه البرازيلي مارسيلو قبل دقيقتين من نهايتها حيث أكملها زملاؤه بعشرة لاعبين وتحوم شكوك حول جاهزيته للكلاسيكو الأحد المقبل ضد غريمه التقليدي برشلونة.

ونجح الفرنسي كريم بنزيمة في افتتاح التسجيل بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من لوكاس فاسكيز من الجهة اليمنى فأسكنها على يمين الحارس أليس هروسكا (11).وبات بنزيمة ثالث لاعب في تاريخ المسابقة القارية العريقة يهز الشباك في 14 موسما متتاليا بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي وراوول غونزاليز.

وعزز البرازيلي مارسيلو تقدم النادي الملكي عندما تلقى كرة بالكعب من بيل داخل المنطقة فانفرد بالحارس ولعبها ساقطة بلمسة رائعة داخل المرمى (55).وقلص الفريق التشيكي الفارق بتسديدة قوية زاحفة من حافة المنطقة على يسار الحارس نافاس (79).

وفي المجموعة ذاتها، واصل روما صحوته عقب خسارته امام النادي الملكي في الجولة الأولى، بفوزه الصريح على ضيفه سسكا موسكو الروسي بثلاثية نظيفة. وحسم نادي العاصمة الإيطالية النتيجة في شوطها الأول بفضل ثنائية لمهاجمه الدولي البوسني إدين دجيكو بتسديدة من مسافة قريبة اثر تمريرة من لورنتسو بيليغريني (30) وبيمناه أيضا إثر تمريرة من ستيفان الشعراوي (43).

وفرض دجيكو نفسه نجما للمباراة بصناعته الهدف الثالث عندما مرر كرة رأسية إلى الدولي التركي جنغيز أوندر الذي تابعها بيسراه داخل المرمى (50).

وتابع بايرن ميونيخ الألماني صحوته على حساب مضيفه أيك اثينا اليوناني عندما تغلب عليه 2-0.ومر بايرن ميونيخ في فترة انعدام وزن خلال الفترة الأخيرة بعد فشله في الفوز في أربع مباريات في مختلف المسابقات، وتحدثت تقارير عن إمكانية إقالة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش الذي استلم مهامه مطلع الموسم الحالي، لكن مجلس إدارة النادي جدد الثقة بالمدرب في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي.

ونجح الفريق في وضع حد لنتائجه السيئة بفوزه على فولفسبورغ خارج ملعبه 3-1 في الدوري المحلي السبت الماضي قبل ان يؤكد صحوته ضد أيك اثينا. وافتتح لاعب الوسط الاسباني خافي مارتينيز التسجيل لبايرن ميونيخ عندما سدد الهولندي أريين روبن كرة شتتها الدفاع اليوناني ليسددها مارتينيز مباغتة داخل الشباك (62).ووجه الفريق البافاري ضربة قاضية لامال ايك اثينا بالعودة في المباراة بإضافته الهدف الثاني بعد لعبة مشتركة بين غنابري والبرازيلي رافينيا حيث مررها الأخير باتجاه ليفاندوفسكي المتربص أمام المرمى فتابعها بسهولة داخل الشباك.

وعلى ملعب «يوهان كرويف ارينا» في امستردام، انتظر اياكس امستردام الوقت بدل الضائع ليسجل له المدافع الدولي المغربي نصير المزراوي هدف الفوز عندما سدد كرة قوية اصطدمت بساق احد مدافعي بنفيكا وخدعت حارسه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وانتزع مانشستر سيتي الانكليزي صدارة المجموعة السادسة بفوزه الصريح خارج ملعبه على شاختار دانييتسك الاوكراني بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الاسباني دافيد سيلفا (30) والفرنسي أيميريك لابورت (35) والبرتغالي برناردو سيلفا (71).في المقابل، اهدر ليون الفرنسي فوزا كان في متناوله ضد هوفنهايم الذي ادرك التعادل 3-3 في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.ويتصدر مانشستر سيتي برصيد 6 نقاط مقابل 5 لليون.

