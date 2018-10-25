دوليه

يخوض أرسنال الإنكليزي المنتشي بتحقيق 10 انتصارات تواليا في مختلف المسابقات، امتحانا صعبا عندما يحل ضيفا على سبورتينغ البرتغالي الذي يتقاسمه صدارة المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) ، ضمن منافسات الجولة الثالثة التي تقام اليوم.

وحقق أرسنال سبعة انتصارات تواليا في الدوري المحلي آخرها ضد ليستر سيتي 3-1 الإثنين في المرحلة التاسعة، بعدما بدأ الموسم بخسارتين متتاليتين أمام مانشستر سيتي وتشلسي، ليحتل المركز الرابع بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي وليفربول المتصدرين. كما فاز في مباراتيه في الجولتين الأولين من الدوري الأوروبي ومباراته ضد برنتفورد في كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة.

ويقود أرسنال المدرب الإسباني أوناي إيمري الذي يحظى بسجل ناصع في المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية بعد دوري الأبطال. وقال ايمري الذي تولى تدريب أرسنال هذا الموسم بدلا من الفرنسي أرسين فينغر، «بدأنا نلعب من كل قلبنا».من جهته، قال صانع ألعاب أرسنال الألماني مسعود أوزيل الذي شارك كبديل في مباراة ليستر وسجل هدفا ونجح في تمريرة حاسمة، «أعتقد بأننا قدمنا كرة قدم مثيرة».

في المقابل، يأمل القطب اللندني الآخر تشلسي حامل لقب المسابقة عام 2013، في الاقتراب من بلوغ الدور التالي من المسابقة القارية عندما يستضيف باتي بوريسوف البيلاروسي على ملعبه ستامفورد بريدج.

ولم يخسر تشلسي أي مباراة في مختلف المسابقات منذ تسلم المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري تدريبه خلفا لمواطنه أنطونيو كونتي، باستثناء درع المجتمع الإنكليزية على حساب بطل الدوري الإنكليزي مانشستر سيتي. ويتصدر تشلسي المجموعة الثانية عشرة بفوزين في الجولتين الأوليين.

وفي المجموعة الثامنة، يعول مرسيليا على مدربه رودي غارسيا عندما يواجه لاتسيو الإيطالي، ذلك لأنه لم يخسر أمام الأخير أي مباراة من أصل خمس خاضها عندما كان مدربا لروما.ويحتل مرسيليا المركز الرابع الأخير في مجموعته، بعد خسارة وتعادل في الجولتين الأوليين، بفارق خمس نقاط عن المتصدر إينتراخت فرانكفورت الألماني الذي يستضيف أبولون ليماسول القبرصي. ويأمل ميلان الإيطالي في مداواة جراح خسارة الدربي أمام إنتر في الوقت بدل الضائع 0-1 الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي، وتحقيق فوزه الثالث تواليا في المسابقة القارية عندما يستضيف ريال بيتيس الإسباني ضمن منافسات المجموعة السادسة. ويتصدر ميلان ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط من فوزين، وبفارق نقطتين عن الفريق الإسباني. وكان ميلان تخطى دوديلانج من لوكسمبورغ 1-0، ثم أولمبياكوس اليوناني 2-1.

