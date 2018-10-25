دوليه

أكد مدير العلاقات المؤسسية في نادي ريال مدريد الإسباني النجم السابق إميليو بوتراغوينيو، أن المدرب جولن لوبيتيغي الذي يواجه ضغوطا بسبب النتائج المخيبة للفريق هذا الموسم، سيكون على رأس الجهاز الفني في «كلاسيكو» الدوري الإسباني ضد برشلونة الأحد.

وحفلت التقارير في الفترة الماضية بالحديث عن قرب إقالة لوبيتيغي مدرب الفريق هذا الموسم خلفا للفرنسي زين الدين زيدان الذي حقق مع النادي نجاحا كبيرا بين مطلع 2016 وصيف 2018، شمل سلسلة ألقاب أبرزها دوري الأبطال ثلاث مرات تواليا، والدوري المحلي مرة واحدة.

وردا على سؤال بعد المباراة ضد فيكتوريا بلزن عما اذا كان لوبيتيغي سيكون على رأس الجهاز الفني خلال «الكلاسيكو»، قال بوتراغوينيو «نعم، نعم، بشكل طبيعي في وضع كهذا، من المهم جدا أن نبقى هادئين، أن نبقى موحدين، وأن نثق بلاعبينا».

وتابع «مباراة الأحد تشكل حافزا كبيرا للجميع ونأمل في خوض مباراة جيدة».وتشكل تصريحات المسؤول المقرب من رئيس النادي فلورينتينو بيريز، أول تعليق مباشر داعم للوبيتيغي من قبل إدارة النادي الملكي، في ظل الانتقادات التي طالت المدرب خلال الأسابيع الماضية.وقال بوتراغوينيو «نحن نختبر كل هذا (النتائج المتواضعة وصعوبة تسجيل الأهداف في الفترة الماضية) بشكل طبيعي، هذه هي كرة القدم نسمع الشائعات لكننا نمضي بثقة نحو ملعب كامب نو، مدركين لصعوبة اللقاء، ونأمل في أن يقدم فريقنا مباراة كبيرة».

