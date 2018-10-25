دوليه

قال مدرب مان يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو بعد خسارة فريقه أمام يوفنتوس 0-1، «لقد واجهنا فريقا من اقوى المرشحين لاحراز دوري ابطال اوروبا». واضاف «الامور لم تسر بشكل جيد للاعبي خط المقدمة في فريقي الليلة. من الصعب قلب الامور في مواجهة يوفنتوس عندما يتقدم في النتيجة. لقد حاول فريقي جاهدا من دون جدوى».

وتابع «السيد بونوتشي والسيد كييليني يستطيعان الذهاب الى جامعة هارفرد لتعليم بعض الدروس لكيفية الدفاع. انه فريق يملك كل شيء. لديهم مواهب في كل خط. بالطبع هناك رونالدو وديبالا في المقدمة لكن الفريق يعج بالمواهب في مختلف ارجاء الملعب».