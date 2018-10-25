دوليه

جدد الظهير الأيسر الإسباني ماركوس ألونسو، عقده مع نادي تشلسي الإنكليزي، حتى عام 2023 بحسب ما أعلن النادي الإنكليزي أمس.

وانضم ألونسو (27 عاما) الى تشلسي في أغسطس 2016 قادما من فيورنتينا الإيطالي، وساهم في إحراز فريقه لقب الدوري الإنكليزي الممتاز موسم 2016-2017 وكأس إنكلترا في الموسم ذاته.

وقال ألونسو بعد تجديد عقده للموقع الرسمي لناديه «أنا سعيد للغاية للبقاء لفترة أطول والاستمرار في الدفاع عن ألوان أحد أفضل الأندية في العالم»، مضيفا «أمضيت موسمين رائعين حتى الآن وأتطلع قدما للمزيد».وخاض ألونسو 92 مباراة في صفوف تشلسي وسجل 15 هدفا منذ انتقاله من فيورنتينا. وسبق له اللعب في إنكلترا في صفوف بولتون وسندرلاند.

وتم استدعاء ألونسو الذي بدأ مسيرته في ريال مدريد، الى صفوف منتخب إسبانيا في مارس الماضي وخاض معه ثلاث مباريات حتى الآن.