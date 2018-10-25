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وضع نادي غريميو البرازيلي قدما في نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس إثر تغلبه أول من امس 1-0 على مضيفه ريفر بليت الأرجنتيني في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي للبطولة والتي أقيمت على ملعب مونومينتال في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وفاز غريميو، حامل لقب كأس ليبرتادوريس، بالمباراة بهدف حمل توقيع اللاعب ميشيل فيريرا دوس سانتوس في الدقيقة 62.

ويخوض الفريقان مباراة العودة الثلاثاء المقبل في مدينة بورتو أليغري البرازيلية، حيث يلتقي الفائز منهما مع الفائز من المواجهة الثانية في الدور نصف النهائي التي تجمع بين بوكا جونيورز الأرجنتيني وبالميراس البرازيلي.

والتقى غريميو وريفر بليت وسط أجواء حماسية للغاية في ملعب «مونومينتال» الأسطوري، حيث حضر 60 ألف متفرج في مدرجات الملعب المذكور لمتابعة اللقاء الذي اتسم بالقوة وحرض الفريقين على التأمين الدفاعي، كما شاهد ارتكاب اللاعبين للعديد من المخالفات التي دفعت حكم المباراة لإشهار البطاقة الصفراء عدة مرات.