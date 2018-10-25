محلية

يتجدد الصراع بين الكويت والقادسية عندما يلتقيان في 08:30 مساء اليوم على ستاد صباح السالم في الجولة السابعة من الدوري.

ويسعى الابيض فيها الى مواصلة الانفراد بالصدارة التي يتربع عليها برصيد 16 نقطة، فيما يرغب القادسية في تحسين ترتيبه حيث يأتي في المركز الثالث برصيد 13 نقطة متخلفا بفارق نقطة وحيدة عن السالمية الثاني.

ودخل الكويت والقادسية أجواء قمة القسم الأول من الدوري مبكرا حيث لعب الكويت السبت الماضي أمام النصر (4-0) ولعب القادسية الأحد الماضي أمام الفحيحيل (4-0) في الجولة السادسة. وكانت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة قررت نقل المباراة من ستاد نادي الكويت الى ستاد صباح السالم وأجلت توقيتها نصف ساعها لتقام في 08:30 مساء. وجاء القرار بعد موافقة القادسية على طلب الكويت نقل مباراة الفريقين في القسم الثاني الى ستاد نادي الكويت بمناسبة اعتزال اللاعب يعقوب الطاهر. وتقام المباراة على ستاد صباح السالم نظراً لعدم امكانية اقامتها على ستاد محمد الحمد الخاضع حاليا للصيانة.

وجاءت استعدادات الكويت للمباراة عادية حيث فضل الجهاز الفني عدم اقامة معسكر داخلي كي لا يتعرض اللاعبون لأية ضغوطات قبل المباراة كما أقيمت التدريبات خلال اليومين الماضيين بصورة اعتيادية.

ويعول مدرب الكويت محمد عبد الله على اللاعبين: حميد القلاف وسامي الصانع وفهد حمود وفهد الهاجري ومشاري غنام والسوري حميد ميدو وشريدة الشريدة وفيصل زايد والعاجي جمعة سعيد والتونسيين حمزة الاحمر وصابر خليفة. ويلعب الابيض المباراة من دون أي غيابات حيث لا توجد ايقافات او اصابات بين اللاعبين.

في المقابل استعد القادسية للمباراة جيدا حيث انتظم لاعبوه مساء الاول من امس في معسكر داخلي في فندق الريجنسي كما أغلق النادي تدريباته حفاظا على سرية الخطة التي يجهزها المدرب الروماني ايوين مارين للمباراة.

ويعول مارين على اللاعبين: خالد الرشيدي وضاري سعيد ومساعد ندا وابيابوي بكر وعامر المعتوق والسوري اسراء حموية ومحمد خليل واحمد الظفيري وعبد الله ماوي وبدر المطوع والكاميروني رونالد وانغا.

وشهدت تدريبات القادسية الاخيرة عودة اللاعب عبدالعزيز المشعان عقب تعافيه من الاصابة الا أن مشاركته في المباراة مستبعدة حيث يحتاج وقتا ليصل الى المستوى المطلوب، كما انتظم المحترف الغابوني اكسل ماي في التدريبات بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده حيث بات جاهزل للقاء اليوم، في حين المقرر أن يدخل اللاعب سيف الحشان التدريبات خلال 10 أيام لذا يستمر غيابه في مباراة اليوم ايضا. ويغيب عن مباراة اليوم ايضا اللاعبان سلطان العنزي ومحمد الفهد بداعي الاصابة.

