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أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بلاعب السالمية والأزرق السابق صالح البريكي، مثمنا جهوده وتضحياته في سبيل رفع اسم وعلم الكويت في مختلف المحافل الدولية.

كما اثنى الغانم على مسيرة البريكي الرياضية التي امتدت على مدار 23 عاما قضاها في خدمة الرياضة الكويتية. جاء ذلك خلال استقباله للاعب الذي دعاه لحضور مباراة اعتزاله التي ستجمع الأزرق مع نظيره السوري يوم 19 نوفمبر المقبل تحت رعاية النائب السابق المحامي أحمد الشحومي. وقدم البريكي درعا تذكارية للغانم وأثنى عليه مشيرا الى ان الغانم يشكل ركيزة أساسية بدعم الرياضة الكويتية منذ أمد بعيد. وأضاف ان حفاوة الاستقبال لدى رئيس مجلس الامة تعبر عن التعاون بينه وبين الجميع وخاصة الرياضيين معرباً عن شكره للغانم على استقباله ومساندته طوال مسيرته الرياضية.

