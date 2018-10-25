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أشاد رئيس الادارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود بعطاء لاعب النصر والعربي والأزرق السابق طلال نايف، للكرة الكويتية، وبما قدمه من جهود طوال مسيرته الرياضية سواء مع المنتخب او الاندية التي مثلها، وطالبه بان يخدم اللعبة مستقبلا سواء في الجانب الفني او الاداري.

جاء ذلك خلال استقبال الحمود للاعب نايف بحضور مدير المنتخب الوطني السابق اللواء المتقاعد حميد دحل، حيث دعاهما نايف الى حضور مباراة اعتزاله التي ستقام برعاية رجل الأعمال بدر العتيبي وتجمع الازرق مع شقيقه البحريني وديا يوم 15 نوفمبر المقبل. وعبر اللاعب المعتزل عن شكره للحمود للمساهمة في اعتزاله بشكل خاص ودعمه الرياضيين بشكل عام. وحرص نايف على تقديم درع تذكارية للحمود بمناسبة الاعتزال.

