محلية

يستضيف السالمية نظيره الفحيحيل في 05:40 مساء اليوم في الجولة السابعة من الدوري التي تشهد في التوقيت ذاته لقاء النصر مع الجهراء على ستاد علي صباح السالم. في المباراة الاولى، يطمح السالمية الى استعادة الصدارة بعد تعادله في الجولة الماضية مع كاظمة 1-1 حيث فقد نقطتين ثمينتين وتراجع الى المركز الثاني برصيد 14 نقطة متخلفا بفارق نقطتين عن الكويت الذي انفرد بالصدارة. وفي المباراة الثانية يريد الجهراء تحسين وضعه حيث ان المركز الاخير الذي يقبع فيه الفريق لا يرضي ادارة وجمهور ولاعبي النادي. في المقابل يرغب النصر في تعويض خسارته القاسية في الجولة الماضية امام الكويت بنتيجة 0-4، حيث تراجع الفريق بعدها الى المركز السادس وبقي برصيده السابق ذاته (8 نقاط).

