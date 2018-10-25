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واصل الكويت تقديم عروضه القوية والحق بالعربي خسارته الثانية بتغلبه عليه 22-18 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة السادسة التي شهدت أيضا فوز السالمية على خيطان 28-24.

ورفع الكويت رصيده الى 10 نقاط من 5 انتصارات دون أي هزيمة، فيما بقي العربي على رصيده السابق 8 نقاط. كما رفع السالمية رصيده الى 8 نقاط ايضاً وبقي خيطان على رصيد نقطة واحدة. وجاءت مباراة الكويت مع العربي مليئة بالندية والاثارة في ظل الحضور الجماهيري الكبير الذي شهدته صالة الشهيد فهد الأحمد من انصار الفريقين. وشهد اللقاء بعض المناوشات في المقصورة الرئيسية بين مساندي الفريقين كادت أن تتطور الى مشاجرة لولا تدخل العقلاء من ادارة الطرفين. كما اشتكت الكثير من الجماهير من الجو الخانق في الصالة نظراً لتعطل أجهزة التكييف خصوصا في ظل الأجواء الرطبة وهو ما اثر حتى على أداء اللاعبين.

وتمكن الأبيض الذي يسير بخطى ثابتة نحو التأهل الى الدور النهائي، من تحقيق انتصار مستحق بفضل تميز اغلب لاعبيه وقدرتهم على المحافظة على تقدمهم، فيما بذل لاعبو العربي مجهودات كبيرة من أجل اسعاد جماهيرهم الغفيرة الا أن قوة الكويت منحته الأفضل لتحقيق نقطتي اللقاء.

