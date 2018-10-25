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أسند مجلس ادارة نادي الصليبخات مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم للمدرب الوطني أنور يعقوب خلفاً للمقال عادل حامد الذي أقصي من منصبه بسبب تراجع نتائج الفريق والخسارة الأخيرة من برقان 1-4 الاثنين الماضي. ويحتل الصليبخات المركز الرابع قبل الأخير برصيد 3 نقاط من 5 مباريات، بعد أن حقق انتصاراً وحيداً و4 هزائم، وتنتظر الفريق مهمة صعبة أمام اليرموك المتصدر الاثنين المقبل في الجولة السابعة من المسابقة. وقال يعقوب انه يدرك جيداً صعوبة المهمة لكنه سيحاول جاهداً تعديل أمور الفريق من أجل المنافسة على بطاقتي الصعود، لافتاً الى أنه سيحاول تجاوز الصعوبات خصوصاً أن الوقت ضيق أمامه قبل مواجهة اليرموك في الجولة المقبلة.

