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نالت اللاعبة مريم سليمان لقب بطولة الهيئة العامة للرياضة لكرة الطاولة للسيدات التي نظمتها ادارة الرياضة للجميع بالهيئة على مدى يومين بمشاركة 38 لاعبة يمثلن نادي الفتاة ونادي فتيات العيون وعدد من اللاعبات الهواة على صالة ساحة السرة الرياضية واحتلت المركز الثاني اللاعبة منوه الشمري والمركز الثالث شهد العنزي.

واشاد مدير ادارة الرياضة للجميع حامد الهزيم بالمستوى الفني المتميز للاعبات والحضور الجماهيري لعائلات اللاعبات، مشيراً الى ان اللجنة المنظمة اجرت خلال يومي البطولة سحوبات للجمهور وقدمت هدايا للفائزين.

وثمن الهزيم الدعم الطيب الذي حظيت به البطولة من قبل مدير عام الهيئة د. حمود فليطح ونائبه لشؤون الرياضة د. صقر الملا، واشار الى ان مسابقة كرة الطاولة هي اولى بطولات المهرجان الرياضي النسائي والذي يشتمل على العاب كرة القدم وكرة اليد والكرة الطائرة.

