محلية

الظاهر ان هناك تشابها بفكر أبو تركي (الشيخ احمد اليوسف) وفكر تركي آل الشيخ في ارسال نادي او ناديين للعب بالدوري السعودي... يا حبيبي ويا أخي العزيز ويا رئيس اتحاد كرة القدم اوقف تصريحاتك الخيالية وغير الأكيدة في ان هناك أندية تريد اللعب بالدوري السعودي... فالاجراءات القانونية والادارية واللوجستية والسيادية تمنع تنفيذ هذه الفكرة غير الطبيعية لنا كمتخصصين في علم الادارة الرياضية وكرة القدم فأنت وتركي السعودي لا تستطيعان الغاء الحدود ودمج اللوائح لبعض الاندية الكويتية وترك بقية الاندية الاخرى من غير أي اهتمام (دوري بخمسة أندية)؟ «اش رايك» نرسل انديتنا للاندماج بالدوري السعودي مع شرط الغاء اتحاد كرة القدم الكويتي بما فيه من أعضاء مجلس ادارة وموظفين وبقية الاجهزة التابعة لها وذلك لسبب بسيط وهو انك تريد تنفيذ الفكرة بأي طريقة او ثمن؟ فقد اثبتم بأنكم لا تعرفون كيف تطورون الكرة الكويتية.. الى الان. يا اخي العزيز لماذا تدغدغ مشاعر الرياضيين بالامور المالية التي سيجنيها النادي بالمشاركة بهذا الدوري، وكأن انديتنا اندية محترفة؟ انت بدأت بالضغط على بعض الاندية التي تعاني من ازمة مالية لكي يوافقوا على المشاركة فياريت تسمي لنا هذه الاندية الستة التي يمكنها ان تلبي شروط هذه المشاركة (من هم وكيف حصلت على موافقتهم؟ وهل الموافقة شخصية ام هي قرار لمجلس الادارة؟

انا متأكد وسمعنا خبرا بأن القيادات التي تدير الرياضة لن توافق على هذه المشاركة. فأنت قريب منهم حاول أن تستأنس برأيهم بالموضوع قبل ان تدخل فيه من غير إذن من القيادة المعنية بالامر. واحب اسألك بعض الاسئلة لانك صاحب خبرة طويلة بمجال ادارة الكرة:

1 - هل يستطيع ناد في الكويت تشكيل فريقين من لاعبيه يلعبون في دوريين محلي وسعودي (والله حتى مانشستر يونايتد ما يقدر يطبق هالفكرة فصاحب بالين كذاب)

2 - من سيدير من في هذا الدوري؟

3 - يجب ان تفرغ اللاعبين المشاركين بالدوري السعودي طوال الموسم الرياضي لكي يستطيعوا ان يسافروا للعب المباريات (بالطبع قانون التفرغ الرياضي لن يعطيهم هذا الحق سواء كانوا طلبة او موظفين).

4 - كيف ستتعامل مع النادي ماليا ومن يصرف عليهم (لا تصدق ما قيل لك بانهم سيتكفلون بهذه المبالغ).

أخيراً ارجو ان توقف هذه التصريحات الخيالية للفكرة الخيالية لتركي آل الشيخ... يابوتركي الكويت... والله وراء القصد.

