دفتر أحوال

سيطر 120 اطفائياً صباح أمس على حريق هائل اندلع فجراً بأحد المجمعات التجارية في منطقة الضجيج بمساحة 10 آلاف متر مربع يضم مقاهي ومحال أثاث ومفروشات.

وفي التفاصيل كما رواها مصدر اطفائي الى ان بلاغا ورد فجر أمس لغرفة عمليات الاطفاء يفيد باندلاع حريق بأحد المجمعات في منطقة الضجيج، وعلى الفور توجهت 6 مراكز اطفاء وهي الفروانية وجليب الشيوخ وصبحان والمدينة والشويخ الصناعية والاسناد قوامهم 120 رجل اطفاء الى موقع الحريق، حيث تبين بأن النار اندلعت في مجمع مكون من دورين وسرداب به محال لبيع الاثاث والمفروشات ومقاهي بمساحة 10 آلاف متر مربع وبعد تأكد رجال الاطفاء بعدم وجود اشخاص محتجزين بالداخل تم تشكيل فرق اطفائية لمحاصرة النار وعلى مدى 12 ساعة متتالية استطاع رجال الاطفاء السيطرة على النار واخمادها بواسطة معدات اطفائية حديثة.

وأكد المصدر الى ان رجال الاطفاء واجهوا العراقيل خلال مكافحة النار بسبب وجود مخالفات سلامة في المبنى بالاضافة الى عدم عمل اجهزة الانذار المبكر ومرشات الماء، وبسبب وجود معدات ومفروشات واثاث ومخزن بطريقة عشوائية امتدت النيران خلال دقائق الى المجمع بالكامل وتسببت بانهيار اسقف المجمع على الارض.

وأوضح المصدر الى ان عملية مكافحة النار استمرت 12 ساعة متواصلة استخدم خلالها رجال الاطفاء الفوم والماء المخلوط بالمواد الكيماوية لمكافحة النار دون حدوث اصابات.

وبين المصدر الى ان الحريق اتى على المجمع بالكامل وتسبب بخسائر تقدر بآلاف الدنانير.

حضر الموقع مدير عام الادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد حيث حرص على نقل الحدث عبر الهاتف لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح واطلاعه على مجريات الحدث واطمئنانه على سلامة رجال الاطفاء، كما تواجد مدير اطفاء محافظة الفروانية العقيد معاذ الحمادي ورؤساء المراكز ومديري قطاع الوقاية وضباط مراقبة السلامة والصحة المهنية وضباط مراقبة التحقيق في حوادث الحرائق الذين شرعوا بالعمل لمعرفة اسباب اندلاع النار.

