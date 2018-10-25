مال وأعمال

اكد تقرير KIB للعقار للربع الثالث لـ2018 أن مؤشرات أداء سوق العقار الكويتي واصلت تحسنها الذي شهدته منذ بداية العام، حيث تجاوز مؤشر إجمالي المبيعات خلال عام 2018 (حتى نهاية الربع الثالث من العام) مستويات المبيعات الإجمالية المسجلة في نهاية العام السابق (2017)، الأمر الذي يشير إلى تحسن مستويات نشاط سوق العقار الكويتي خلال العام الحالي مقارنة بمستوياته في العام السابق، وإن كان لا يزال بعيدا عن المستويات القياسية التي سجلها في عام 2014.

إلا أن التحسن الذي شهده السوق في قيمة المبيعات قد جاء مدفوعا بارتفاع متوسط قيمة الصفقة، فيما لا زالت وتيرة التحسن في مؤشر عدد الصفقات أقل زخما، حيث اقترب المؤشر (مع نهاية الربع الثالث/2018) من 85% من إجمالي الصفقات المنفذة خلال عام 2017، ما يشير إلى احتمالية حصول زيادة في عدد الصفقات ولكن بوتيرة أبطأ من الزيادة الحاصلة في حجم المبيعات.

هذا ويتوقع أن يحافظ سوق العقار الكويتي على مستويات نشاطه الحالية خلال الأشهر القليلة القادمة مستفيدا من التراجع الذي حصل في مستويات الأسعار خلال فترات سابقة، ومستفيدا كذلك من التحسن المتوقع في مؤشرات أداء الاقتصاد المحلي في حال استمرار مستويات أسعار النفط الحالية.

استمرت مؤشرات أداء سوق العقار الكويتي في التحسن خلال الربع الثالث من عام 2018، حيث بلغت مبيعات سوق العقار الكويتي المجمعة خلال عام 2018 (أي حتى نهاية الربع الثالث من العام) نحو 2.6 مليار دينار (عقود ووكالات)، لتتجاوز قيمة المبيعات الإجمالية لعام 2017 والبالغة حينها نحو 2.54 مليار دينار، فيما بلغ مؤشر عدد الصفقات المسجلة في السوق حتى نهاية الربع الثالث/ 2018 نحو 4493 صفقة، ليبلغ نحو 85% من إجمالي عدد الصفقات المسجلة خلال عام 2017، ما ينبئ بتجاوز مؤشر عدد الصفقات في نهاية عام 2018 مستوياته المسجلة في نهاية عام 2017. فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالي مع نهاية الربع الثالث/2018 نحو 578 ألف دينار للصفقة الواحدة، متجاوزا مستويات متوسط قيمة الصفقة الإجمالي المسجل في نهاية عام 2017 وبنحو 20%، حيث بلغ حينها نحو 480 ألف دينار.

وقد بلغت مبيعات الربع الثالث من عام 2018 نحو 905 ملايين دينار كويتي، مرتفعة بنحو 6% على أساس ربعي، وبنحو 54% على أساس سنوي، وبالرجوع لمبيعات الربع الثالث من كل عام، فقد فاقت مبيعات الربع الثالث/2018 مستويات مبيعات الربع الثالث من كل عام للسنوات الثلاث الأخيرة، لتقترب من مستوياتها المسجلة خلال ذات الفترة في الربع الثالث/2014 والبالغة حينها نحو 952 مليون دينار.

فيما بلغ مؤشر عدد الصفقات المسجلة في السوق نحو 1520 صفقة، متراجعا بنحو 4% عن الربع السابق، لكنه بقي أعلى بنحو 31% عن مستوياته المسجلة في الربع المقابل من عام 2017، ما يعكس تحسنا نسبيا في مستويات نشاط السوق لذات الفترة من العام، كما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة خلال الربع الثالث/2018 ليبلغ 596 ألف دينار تقريبا، مرتفعا بنحو 10% عن الربع السابق، وبنحو 18% عن مستوياته المسجلة في الربع الثالث من عام 2017. تجدر الإشارة إلى أن أداء مؤشرات السوق قد جاء متفاوتا خلال القطاعات، إلا أنه كان مدفوعا وبشكل رئيسي من تحسن في مؤشرات أداء القطاع الاستثماري والذي تجاوزت مبيعاته في نهاية الربع الثالث/ 2018 مبيعاته المجمعة المسجلة في نهاية عام 2017 وبنحو 67%.

القطاع الاستثماري

بلغت مبيعات القطاع الاستثماري المجمعة في نهاية الربع الثالث من عام 2018 نحو 1.17 مليار دينار، متجاوزة مبيعات القطاع الإجمالية خلال عام 2017 وبنحو 67%، كما سجل مؤشر عدد الصفقات المنفذة في القطاع ارتفاعا بنحو 12% مقارنة بمستوياته المسجلة عن مجمل العام الماضي ليبلغ نحو 1277 صفقة (مقارنة بنحو 1141 صفقة في نهاية 2017)، كما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة ليبلغ نحو 916 ألف دينار للصفقة الواحدة، متفوقا عن مستوياته المسجلة في نهاية عام 2017 والبالغة حينها نحو 615 ألف دينار.

أما القطاع السكني وبالرغم من تحسن مستويات مبيعاته خلال الربع الثالث/2018 على أساس سنوي (مقارنة بمستوياتها في الربع الثالث من عام 2017) إلا أن مبيعات القطاع المجمعة قد بلغت 946 مليون دينار في نهاية الربع الثالث من عام 2018، أي عند مستويات 72% فقط من إجمالي مبيعات القطاع خلال عام 2017، أما فيما يخص مؤشر عدد الصفقات المجمع والمسجل في القطاع السكني، فقد بلغ 3031 في نهاية الربع الثالث/2018 مقتربا من مستويات 77% من مستوياته المسجلة في نهاية عام 2017.

فيما جاء مؤشر متوسط قيمة الصفقة أقل بنحو 7% عن مستويات نهاية العام 2017 حيث ببلغ 312 ألف دينار مع نهاية الربع الثالث/2018، هذا ويتوقع لمستويات مبيعات القطاع السكني أن تقارب مستوياتها المسجلة في نهاية عام 2017 في حال استمرت مستويات النشاط في السوق على وضعها الحالي.

أما القطاع التجاري فقد بلغت مبيعاته المجمعة في نهاية الربع الثالث/2018 نحو 380 مليون دينار متفوقة على مستوياتها الإجمالية المسجلة في نهاية عام 2017 وبنحو 6%، فيما سجلت في القطاع نحو 94 صفقة حتى نهاية الربع الثالث/2018 ليتجاوز مؤشر عدد الصفقات المجمع مستوياته المسجلة في نهاية عام 2017 والبالغة حينها نحو 71 صفقة، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة المجمع في نهاية الربع الثالث/2018 نحو 4.5 ملايين دينار كويتي متراجعا بنحو 20% عن مستوياته المسجلة في نهاية عام 2017.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن شهر يوليو/2018 قد شهد أداء متميزا حيث بلغت مبيعات سوق العقار الكويتي نحو 548 مليون دينار كويتي خلال هذا الشهر مرتفعة بنحو 157% على أساس شهري وبنحو 141% عن مبيعات شهر يوليو من عام 2017، وهي أعلى قيمة مبيعات شهرية يشهدها السوق منذ أربع سنوات وتحديدا منذ شهر يونيو/2014.

محافظة العاصمة تحل أولا وتستحوذ على 34% من إجمالي المبيعات استحوذت محافظة العاصمة على 34% من إجمالي مبيعات السوق لتحل أولا في ترتيب المحافظات وفقا لقيمة المبيعات وبقيمة إجمالية بلغت 304 ملايين دينار، فيما حلت محافظة حولي ثانيا بنحو 215 مليون دينار لتحصل على حصة بنحو 24% من إجمالي مبيعات السوق، تلتها كل من محافظات مبارك الكبير بنسبة 14%، والفروانية بنحو 12%، والأحمدي بنحو 12%، فيما حلت محافظة الجهراء في المرتبة الأخيرة وبنحو 4% من إجمالي مبيعات السوق خلال الربع الثالث/2018.

وبتتبع المناطق التي استحوذت على أ كبر مستوى من المبيعات، فقد حلت منطقة الدعية أولا بنحو 16% من إجمالي مبيعات السوق، تلتها منطقة السالمية بنحو 11% من إجمالي المبيعات، ثم منطقة القبلة بنحو 6%، تلتها كل من حولي وأبو فطيرة وصباح السالم.

تفاوت التغير في مستويات المتوسط العام لسعر المتر المربع في القطاعات العقارية المختلفة، ففي حين ارتفعت أسعار العقارات الاستثمارية على أساس ربعي بنسبة 8% وعلى أساس سنوي بنحو 12%، فقد تراجع متوسط سعر المتر المربع في القطاع السكني بنسبة 4% على أساس ربعي، لكنه جاء أ كبر من مستوياته المسجلة في الربع المقابل من عام 2017 وبنحو 3%، تجدر الإشارة بأن مستويات الأسعار المحسوبة إجمالية، حيث تم احتساب متوسط سعر المتر المربع لكل الصفقات المنفذة في القطاع بغض النظر عن الخصائص التفصيلية لكل عقار على حدة.

وبمزيد من التفصيل، فقد تراجع متوسط سعر المتر المربع (على أساس سنوي) للأراضي الاستثمارية فيما ارتفع لكل من الشقق والبنايات الاستثمارية بعد التراجع الذي شهده في الربع السابق، كما ارتفع متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية قليلا، قابله تراجع في متوسط سعر المتر المربع في البيوت السكنية وعلى أساس سنوي.

