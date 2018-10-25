مال وأعمال

قال وزير المالية د. نايف الحجرف إن نجاح منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار هو نجاح للكويت، موضحاً أن الكويت كانت حريصة على المشاركة بحضور وفد كبير من القادة الكويتيين.

وعبر الحجرف في حديث لـ«العربية» عن سعادته بإعلان المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان أمس، عن أن هذا المنتدى سيصبح منتدى مؤسسيا، بمجلس إدارة وإدارة تنفيذية وبرنامج لضمان استمرارية هذا المؤتمر.

وفيما نوه الحجرف بأن فريق الهيئة العامة للاستثمار قد أجرى اجتماعات مكثفة على هامش المؤتمر منذ أمس، أكد أن لا مانع لوجود مشاريع مشتركة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وعن التطورات في ملف إقرار الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، شدد الحجرف على أن هذا الاتفاق «هو اتفاق خليجي ونحن ملتزمون به، ونسعى لإكمال جميع الخطوات الدستورية تمهيدا لإقراره في البرلمان الكويتي».

وتواصلت أمس فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار بمشاركة واسعة من الخبراء والرياديين عبر العالم في مجالات الذكاء الصناعي والتحول الرقمي، في وقت شهدت فيه البيئة الاستثمارية السعودية إصلاحات جاذبة للاستثمار الأجنبي في مختلف المجالات.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد السعودي نموا متصاعدا، ومتانة وضع الاحتياطات النقدية التي بلغت 1.8 تريليون ريال (480 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 1.4%، ما يؤكد قوة وأهمية ومحورية الرياض في العالم على الصعيدين الاستثماري والاقتصادي.

وقد شهدت اجتماعات المبادرة في اليوم الأول توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول والمؤسسات والشركات، حيث وصل عدد هذه الاتفاقات والمذكرات إلى 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم، زادت قيمتها الإجمالية على 55 مليار دولار، وذلك في إطار «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية»، الذي سيتم الإعلان عن انطلاقه رسمياً قبل نهاية العام الحالي.

