مال وأعمال

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال، د. أحمد الملحم، أن تدشين المرحلة الثالثة من تطوير منظومة السوق في القريب العاجل، معربا عن أمله ان يتم الانتهاء منها في منتصف 2019، ويليها المرحلة الرابعة للتطوير، مشيراً إلى أن سوق الكويت للاوراق المالية طرحت ادوات استثمارية وتتجه إلى اطلاق ادوات جديدة اهمها المشتقات المالية والريبو والبيع على الهامش.

وأضاف الملحم، في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع السابع عشر للجنة رؤساء هيئات الاسواق المالية «او من يعادلهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، الذي عقد امس، في الكويت ان اهم ما يعرض على جدول الاعمال هو دفع عملية التكامل بين البورصات في دول مجلس التعاون، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم لتفعيل هذا التكامل وتوسيع نطاق المذكرة كونها الطريق المؤدي للتكامل بين الاسواق ودول التعاون. مبيناً ان الاجتماع يأتي في مرحلة مهمة تمر بها دول الخليج، لذا سيتم تدشين بوابة إلكترونية مشتركة بين هيئات أسواق المال للتدريب ، وتتضمن الدراسات والبحوث العلمية.

وقال الملحم، أن المرحلة الثالثة والرابعة وما يتم من عمليات تطوير جميعها يصب في ترقية البورصة إلى الاسواق الناشئة والمتقدمة، متوقعا ترقية البورصة على مؤشر ام اس اي منتصف العام المقبل، فضلا عن ذلك سيتم تهيئة البنية التحتية لكل من البورصة والمقاصة، وهو الامر الذي يتطلب تضافر الجهود بين تلك الجهات لاطلاق المنتجات الجديدة مبينا أنه يجري العمل حاليا على تطوير البنى التحتية للبورصة والمقاصة مع طرح المزيد من الادوات الاستثمارية، لافتا إلى ان هناك لجنة ثلاثية تعمل بين البورصة وشركة المقاصة، وسيتم اطلاق الوسيط المشترك.

واوضح الملحم، بان هناك اجتماعات قريبة مع اتحاد شركات الاستثمار، لبحث ومناقشة ما يطرح من مقترحات للادوات الاستثمارية وغيرها، مشيرا إلى ان مجلس المفوضين اتخذ قرارا بناء على توصية من البورصة لتمديد فترة الانتقال سوق المزادات إلى السوق الرئيس، وهو مايصب في مصلحة السوق على المدى البعيد.

وقال الملحم، في كلمته الافتتاحية التي ألقاها أمام رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول الخليج، اذا كان توحيد السياسات والانظمة المتعلقة باسواق المال وتحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة تمثل ابرز مهام اللجنة الوزارية التي شكلها المجلس الاعلى في دورته الثلاثين المنعقدة في الكويت اواخر عام 2009، فان اقتراح الاليات اللازمة لتنفيذ تلك المهام واقتراح خطة عمل تلك اللجنة يقع في صميم اختصاص لجنتنا التي باشرت مهامها اعتبارا من يوليو 2010، وهو ماتطلب تشكيل العديد من اللجان وفرق العمل المتخصصة.

واضاف وباستعراض ماتحقق على صعيد مهام لجنتنا منذ ذلك التاريخ وعبر اجتماعاتها المتعاقبة لوحظ اننا قطعنا شوطا لابأس به نحو استكمال الاطر التشريعية والتنظيمة المطلوبة في جوانب شتي من الأنشطة ذات الصلة بعمل أسواق المال كالإدراج والافصاح والحوكمة والاصدارات الاولية والتقاص والادوات المالية اضافة إلى الجوانب الرقابية والاشرافية التي تحظي بأهمية خاصة.

وتابع الملحم، ان ذلك يدفعنا بالاشادة بجهود اعضاء تلك اللجان على مدار السنوات السابقة، مشيرا إلى ان التحديات التي تواجه أسواق المال الخليجية نتيجة للظروف السياسية الدولية والاقليمية الحساسة والتي تلقي بظلالها على الوقع الاقتصادي بصورة عامة وعلى أسواق المال بشكل محدد، انما تقتضي تضافر جهودنا المشتركة لمواصلة العمل على تطوير اسواق المال في بلداننا وتحصينها وتعزيز مكانتها اقليميا وعالميا.

واشار إلى ان المناخ الاقتصادي السائد يجعلنا مطالبين بتسريع وتيرة توجهات توحيد مختلف سياسات وأنظمة عمل أسواق المال وتفعيل آلياتها وتذليل معوقاتها والانتقال من مرحلة العمل بصورة استرشادية لبعض تلك القواعد والاطر التي استمر العمل بها لسنوات عدة إلى مرحلة التطبيق الفعلي لانظمة موحدة ملزمة، معربا عن أمله ان تشكل الاجتماعات إضافة حقيقية في هذا الاطار.

توحيد القواعد

وأوضح إلى ان الموضوعات المطروحة على جدول الاجتماع تبدأ ببحث تطورات مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول المجلس الموقعة في سبتمبر 2015، والتي تهدف بصورة رئيسة إلى دعم الصلات بين الجهات الرقابية في اسواق المال الخليجية وازالة معوقات الاستثمار فيها، إلى توحيد ما امكن من القواعد المنظمة لانشطة الاوراق المالية وتحقيق المواءمة المنشودة في بعضها الآخر، وصولا إلى مناقشة ما استجد بشأن مذكرة الامانة العامة المتعلقة بالاجتماع المشترك بين لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية واللجنة الوزارية لمجالس ادارات الجهات المنظمة للاسواق المالية بدول المجلس، لاسيما في اطار تطورات التنسيق الرقابي بين تلك الجهات منعا لازدواجية المهام الرقابية فيما بينها. ولفت إلى انه من المنتظر بحث نتائج توجهات عقد ورشة عمل سنوية بهدف تبادل الخبرات الرقابية بين الدول الاعضاء. ومن جانبه، قال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خليفة بن سعيد العبري، ان اللجنة تبذل جهوداً كبيرة للمساهمة في التقارب والتكامل الاقتصادي في الاسواق المالية بدول الخليج، مبينا ان ماتحقق من تقدم في مجال الاسواق المالية يعكس الارتفاع الملاحظ لاجمالي عدد الشركات المدرجة في الاسواق المالية والمسموح تداول اسهمها لمواطني دول المجلس، وهو مايؤكد الدور البارز لجهود لجنة أسواق المال. واضاف العبري، في كلمته التي ألقاها امام اللجنة امس، ان ما يعرض من مواضيع مهمة على جدول الاعمال تجعلنا نتطلع لمساهمتها الفعالة لتكامل الاسواق المالية، مشيرا إلى ان من أهم ما يطرح هو مشروع دراسة استراتيجية واليات تحقيق تكامل الاسواق بدول الخليج واهم المستجدات والتطورات بشأن مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للاسواق المالية بدول المجلس. وقال العبري، سيتناول الاجتماع مناقشة مذكرة الامانة العامة بشأن الاجتماع المشترك بين لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية واللجنة الوزارية لمجالس ادارات الجهات المنظمة للاسواق المالية لدول المجلس، فضلا عن مواضيع الاجتماع المشترك الثاني بين لجنة رؤساء هيئات الاسواق المالية « او من يعادلهم» بدول المجلس ورؤساء الاسواق «البورصات» لدول المجلس. وألمح إلى ان ماسيطرح من مواضيع تعد الهدف الرئيس للجنة الوزارية للاسواق المالية والذي يتجة نحو توحيد الانظمة والسياسات المتعلقة بدول الخليج سعيا لتكاملها.

