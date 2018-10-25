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شاركت مايكروسوفت اليوم كشريك أمني للحوسبة السحابية في القمة الإقليمية السابعة للأمن السيبراني المقامة هذا الاسبوع في الكويت ، ويعد هذا الحدث الأبرز الذي تستضيفه الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية.

ينظم هذا الحدث من قبل المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع مؤتمرات الأوراق البيضاء (WPS)، وركز المؤتمر الذي عقد بفندق جميرا شاطىء المسيلة اهتمامه على مجموعة كبيرة من الموضوعات الرئيسة التي تهدف إلى تسليط الضوء على الاتجاهات الحالية والمشكلات الأمنية القادمة ، استضاف المؤتمر أكثر من 250 مشاركاً من جميع أرجاء منطقة الشرق الأوسط لمناقشة الأفكار والسياسات الجديدة وعقد شراكات بين بعضهم البعض ، فضلاً عن ذلك عرض المؤتمر أحدث ما وصلت إليه التقنية لتساعد في مكافحة الجرائم السيبرانية.

تعليقا على هذا الخبر صرح م. سالم الأذينة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات قائلاً «إن الثورة الصناعية الرابعة قد بدأت بالفعل وقد غيرت بشكل كبير الطرق التي نعمل بها ونمارس حياتنا اليومية ، يتطلب هذا الأمر رفع مستوى الأمن السيبراني ليصبح على رأس قائمة أولويات كل مؤسسة في الدولة والمنطقة بشكل عام ، وأود التنويه بأن مؤتمر الأمن السيبراني الإقليمي يلعب دورا أساسيا في جهودنا الرامية إلى خلق تعلم مشترك ومناقشات هادفة تتمحور حول تحديات الأمن السيبراني ، فضلاً عن تسهيل تبادل المعلومات والأفكار والحلول والممارسات التي من شأنها تحسين الموقف الأمني في المنطقة ، لهذا السبب نشكر جهود الشركاء مثل مايكروسوفت على مشاركتهم في هذا الحدث ومشاركة أفضل ممارساتهم بهدف تمكين الحكومات والمؤسسات من الاستعانة بالتدابير الأمنية الصحيحة».

