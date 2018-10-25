مال وأعمال

قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي بيتك حمد المرزوق إن بيتك حقق - صافي ارباح للمساهمين حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2018، قدرها 169.10 مليون دينار مقارنة بمبلغ 137.87 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو 22.7%.

كما بلغ صافي ايرادات التمويل حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 404.82 ملايين دينار بنسبة نمو 25.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبلغ اجمالي إيرادات التشغيل حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 589.61 مليون دينار بنسبة نمو 12.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وكذلك بلغ صافي إيرادات التشغيل 367.47 مليون دينار، بنسبة نمو 17.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبلغت ربحية السهم 27.04 فلسا مقارنة بـ 22.06 فلسا عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة 22.6%.

على الرغم من النمو الحقيقي في حجم الأعمال، الا ان الانخفاض الذي شهدته العملة التركية مقابل الدينار خلال الربع الثالث من العام الحالي كان له من أثر على الأرصدة المجمعة كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، وبعد استبعاد ذلك الأثر فقد زاد رصيد اجمالي الموجودات للمجموعة بنسبة 4.3%، وكذلك زادت محفظة التمويل بنسبة 6.8%، وأيضا بلغت نسبة الزيادة في ارصدة حسابات المودعين 4.4% مقارنة بنهاية العام السابق.

وقال المرزوق ان الارباح تعبر عن استراتيجية بيتك المعتمدة من مجلس الادارة، وخططه طويلة المدى التي تطبقها الادارة التنفيذية، لتنويع مصادر الارباح، وتجنب المخاطر، وترشيد الانفاق، وزيادة الايرادات التشغيلية من الانشطة المصرفية الرئيسة، وتحقيق الانسجام في الاداء بين بنوك المجموعة، لضمان الاستدامة في النمو والربحية، مشيرا الى ان الميزانية تحمل مؤشرات ايجابية عديدة، تبرز متانة الوضع المالي، والنمو المستدام المتوازن على مدى 4 اعوام اتسمت بالاداء الايجابي المتصاعد، وعلى مدى 3 فصول متتالية حتى الربع الثالث من العام الحالي، سجلت كل مؤشرات الربحية للبنك ارتفاعاً، حيث ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين، وكذلك ارتفع معدل العائد على متوسط الموجودات مقارنة بنهاية عام 2017، كما ارتفعت ربحية السهم، وارتفع بند صافي ايرادات التمويل وزادت الايرادات التشغيلية من الاعمال المصرفية مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 بعد ان اصبحت تشكل المصدر الرئيس لايرادات المجموعة كما انخفضت نسبة الكلفة الى الايرادات مقارنة بنفس الفترة من العام العام السابق، ما يعبر عن تحسن اداء المجموعة رغم الصعوبات فى البيئة التشغيلية، ويؤكد سلامة الاداء في ظل مواصلة بيتك سياسته الاستثمارية المتحفظة، وإدارة المخاطر بفاعلية، والحفاظ على جودة الاصول، حسب أفضل الممارسات بهذا المجال.

وقال المرزوق ان بيتك وضع تصورات وسيناريوهات عديدة للتعامل مع التطورات التي طرأت على القطاع المصرفي، اقليميا وعالميا، والتوقعات لمستقبل البنوك على جميع الأصعدة، وابرزها حالة التنافسية المتزايدة في الصناعة المصرفية، وظهور اندماجات عديدة ومتوالية، تؤكد ان ثمة عالماً مصرفياً مستقبليا، يتجه نحو كيانات مالية كبيرة وبنوك عملاقة تعزز من قدرة هذه الكيانات على تأمين مصادر التمويل المطلوبة محليا ودوليا بكلفة تنافسية، الامر الذي يعزز قدرتها في تقديم التسهيلات الائتمانية بكلفة تنافسية ايضا علاوة على تعزيز الحدود الائتمانية للبنك وزيادة ارباحه.

وافاد المرزوق بان العمليات التشغيلية الدولية لـ بيتك تتمتع بتنوع جغرافي واضح، يصب في مصلحة الربحية، وجودة الأصول، وتساهم في تقليل المخاطر بتكامل الاداء، حيث تعمل بنوك بيتك في أسواق رئيسة مثل تركيا والبحرين والسعودية وماليزيا والمانيا، فى تنوع يوفر قوة لعوامل السيولة والتمويل، وسط سياسات تحوط وضوابط عمل رشيدة، وقد واصلت بنوك المجموعة ادائها الجيد وفق الاستراتيجيات والخطط للاستفادة من عناصر القوة في كل سوق، مع تحقيق مزيد من التنسيق وتوسيع مجالات التعاون في مشاريع مشتركة، معربا عن ثقته فى توفر مصدات مالية قوية، واليات مرنة لدى كل وحدة، للتعاطي مع الظروف الاقتصادية والتطورات الاقليمية في اسواقها بكفاءة، وفقا لطبيعتها كاستثمارات طويلة الامد ذات اهداف استراتيجية مما يحد من اثار التقلبات السوقية على المدى الطويل والمتوسط.

واشار الى انه بالرغم من التقلبات الحادة في الليرة التركية الا ان التوازن في اصول البنك التابع له في تركيا بين تسهيلات ائتمانية ممنوحة بالليرة التركية والمحمية بموارد تمويلية بذات العملة وبين تسهيلات ممنوحة بالعملات الصعبة علاوة على النمو الائتماني الجيد وزيادة الهامش الخاص بالتسهيلات الائتمانية مكنت البنك من تجاوز تداعيات تلك التقلبات في العملة وتحجيم مخاطر البنك هناك بشكل عام.

وحول تفاعل المجموعة مع التطورات التكنولوجية، بين المرزوق ان تفعيل التكنولوجيا المالية FINTECH ينسجم مع استراتيجية بيتك لتقديم خدمات متطورة ومبتكرة بجودة عالية على مدار الساعة، وتكاليف اقل، حيث انفرد بيتك خلال الربع الثالث بالعمل على تقديم عدة خدمات تقنية جديدة من اهمها تقنية الذكاء الاصطناعى، بعد ابرام اتفاقية شراكة لاستخدام تكنولوجيا الروبوت المتطورة والرائدة في مجال الاتمتة على عدد من عملياته التشغيلية، ليصبح بيتك أول بنك في الكويت يعمل لتطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية، لزيادة الانتاجية وخفض المصاريف، ومواكبة التوجه العالمي للاستفادة من تقنيات الذكاء الإصطناعى الذي يُعتبَر العنصر الاكثر تأثيرا في التكنولوجيا الحديثة.

وجدد المرزوق التأكيد على حرص بيتك واهتمامه الدائم بالمشاركة فى تمويل المشاريع الكبرى، باعتبارها استراتيجية مهمة في عمله، تواكب استمرار الحكومة في طرح المزيد من المشروعات، واتاحة الفرصة للقطاع المصرفي لتوفير مصادر التمويل، من خلال ما تتمتع به البنوك الكويتية من ملاءة وخبرة وسيولة وفيرة، وقد نجح بيتك فى تمويل عدد من المشاريع في مجالات النفط والبنى التحتية والنقل والطاقة والتطوير العقارى في اطار دعم جهود التنمية.

واشار الى استمراربيتك في تمويل الشركات الكويتية ومساعدتها على تطوير اعمالها، وتنفيذ خططها التوسعية، وفق الضوابط، مع ايلاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة المزيد من الاهمية، نظرا لحصة بيتك الكبيرة في مجال تمويل المشاريع الصغيرة، وقناعته بدورها في دعم اعمال الشباب وتطوير اداء المبادرين، بما يسهم فى تنوع مصادر الدخل وزيادة مجالات التوظيف، وبناء خبرات وطنية في مجال الاعمال، وتطوير القطاع الخاص.

وقال المرزوق: يتمتع بيتك بأنشطة تجزئة قوية بفضل دوره التاريخي كمزود رائد للمنتجات والخدمات المالية وفق الشريعة، ما يمثل ركيزة أساسية للعمل، وقد نشطت الجهود لتعزيز الحصة السوقية، بعقد اتفاقيات تعاون وتنسيق مع العديد من الشركات المحلية في مجالات مختلفة، وتنظيم البرامج التسويقية والترويجية لتنشيط حركة السوق، وواصلنا تقديم افضل مستوى من جودة الخدمة، والتأكيد على الاهتمام بالعملاء، وابتكار خدمات ومنتجات جديدة، مع التأكيد على جوانب القوة والتميز، فعلى صعيد الودائع، يتميز بيتك على مستوى السوق المحلي بتقديم باقة متنوعة من افضل الودائع الاستثمارية، ذات العائد التنافسي، ما يسهم في استقطاب شرائح جديدة من العملاء، عبر منظومة من الاوعية الادخارية متنوعة المدة والعائد، وبرامج للادخار تشجع العملاء على التخطيط المالي السليم لحياتهم ومستقبل ابنائهم، من خلال حلول مصرفية تصاحب العميل واسرته في مراحل مختلفة.

وافاد المرزوق بان احتفاظ بيتك بالتقييمات والتصنيفات الايجابية من وكالات التقييم العالمية بالاضافة الى حيازة العديد من الجوائز الرفيعة من جهات وهيئات عالمية مرموقة معنية بمتابعة اعمال البنوك والمؤسسات المالية، كان اخرها تصنيف بيتك كاول واكثر البنوك الاسلامية امانا على مستوى مجلس التعاون الخليجى، من قبل مجموعة جلوبل فايننس العالمية، يؤكد دور بيتك في قيادة التطور العالمي للخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وموقعه متصدرا البنوك الإسلامية الأكثر ربحية مستدامة، والأعلى ثقة في العالم، مشيرا الى ما تمثله هذه التصنيفات والجوائز كقوة دفع، للمحافظة على معدل النمو، لافتا إلى ان بيتك سيواصل التحوط لمواجهة المتغيرات المحلية والعالمية، وإتباع سياسة متحفظة، تستهدف تعزيز المخصصات الاحترازية، ومتانة المركز المالي، في ظل تركيز جهود بيتك على العمل المصرفي الاساسي، وجودة الاصول بافضل حالاتها، والرسملة القوية بأكثر من المطلوب، وتحقيق أعلى مستويات الابتكار، والتميز في الخدمة.

وتقدم المرزوق بالشكر للمساهمين والعملاء على ما قدموه من دعم وما ابدوه من ثقة تجاه اعمال وانشطة بيتك، وكذلك للجهات الرقابية، وثمن جهود الادارة التنفيذية والموظفين على ادائهم المتميز الذي اثمر نتائج ايجابية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على ريادة بيتك على مختلف الاصعدة.

