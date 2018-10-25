مال وأعمال

أشار تقرير بيت التمويل الكويتى «بيتك» حول تطور النشاط الائتماني في الكويت خلال أغسطس 2018 الى ارتفاع الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي في أغسطس من العام الحالي مسجلاً 1.7 في المئة وفقاً لأخر بيانات صادرة عن بنك الكويتي المركزي، (ويحتل نموه في أغسطس المركز الخامس لنفس الشهر خلال الفترة الممتدة من عام 2014 إلى 2018، فيما ارتفعت أرصدة الائتمان بأعلى نسبة في شهر أغسطس من عام 2016 أي بنحو 8.7 في المئة تلاه النمو في نفس الشهر من عام 2014 بنحو 7 في المئة)، إذ بلغ الائتمان الممنوح 36.2 مليار دينار في أغسطس مقابل 35.6 مليار دينار في أغسطس من العام الماضي.

بينما تراجع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو طفيف نسبته 0.1 في المئة على أساس شهري مقارنة مع شهر يوليو.

سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 512.6 مليون دينار أي بنسبة 3.5 في المئة مقارنة مع أغسطس العام السابق مسجلةً 15.3 مليار دينار (تمثل 42.3 في المئة من إجمالي الائتمان في أغسطس 2018)، يليها قطاع النفط الخام والغاز بنمو قيمته 421.2 مليون دينار ونسبته 32.5 في المئة حين بلغت 1.7 مليار دينار، يليه من حيث قيمة النمو قطاع الصناعة بنمو 71.7 مليون دينار أي بنسبة زيادة 3.7 في المئة، حين تجاوزت للمرة الأولى من عامين 2 مليار دينار (تمثل 5.5 في المئة من إجمالي الائتمان)، يليه قطاع التجارة بنمو 58 مليون دينار أي نسبته 1.7 في المئة، وصولاً إلى 3.4 مليار دينار (تمثل 9.5 في المئة من إجمالي الائتمان).

وقد تراجعت على أساس سنوي التسهيلات الموجهة لبعض القطاعات الاقتصادية كانت في المؤسسات المالية غير البنوك أعلاها تراجعاً من حيث القيمة بنحو 220.2 مليون دينار أي بنسبة 16.6 في المئة وهي الأعلى في عامين، يليه قطاعي العقار والإنشاء بتراجع 165.2 مليون دينار أي بنسبة 1.6 في المئة، فيما تراجع الائتمان الموجه لقطاع الخدمات العامة ولقطاعات مصنفة كأخرى بنسبة 1.2 في المئة و2.9 في المئة على التوالي.

وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ مثلت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في أغسطس 42.3 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 41.5 في المئة في أغسطس 2017، في حين انخفضت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معاً بشكل طفيف مستحوذة على 27.4 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في أغسطس ، مقابل 28.4 في المئة في نفس الشهر من عام 2017، وتراجعت حصة القطاعات الثلاثة من إجمالي الائتمان بنحو طفيف إلى 69.7 في المئة بنهاية أغسطس مقابل 69.9 في المئة في أغسطس 2017.

وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية ذلك التمويل الممنوح للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، ويمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى 4 أنواع.

النوع الأول يضم التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، ويلاحظ ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 75 في المئة في أغسطس 2018 مقارنة مع 72.4 في المئة في أغسطس 2017، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في التمويل الموجه لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية 15.9 في المئة أي أقل من حصتها التي شكلت 17.9 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أغسطس 2017.

أما التمويل الاستهلاكي النوع الثالث فإنه يشكل 6.7 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أغسطس 2018 منخفضة عن نسبتها التي مثلت 7.5 في المئة في أغسطس 2017، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة. وقد شهدت القروض الشخصية الأخرى النوع الرابع ارتفاعاً طفيفاً في حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي حين بلغت 2.4 في المئة مقارنة مع 2.2 في المئة في أغسطس2017.

اقتربت التسهيلات الائتمانية المقسطة من 11.5 مليار دينار مرتفعة بنسبة 7.1 في المئة عن حجمها في أغسطس 2017. أما على أساس شهري فقد ارتفعت بنسبة 2.2 في المئة مقارنة مع يوليو 2018.

أما التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية فقد تراجعت إلى 2.4 مليار دينار أي بنسبة 8.1 في المئة على أساس سنوي في أغسطس 2018، وتراجعت أيضاً بنسبة شهرية بلغت 3.4 في المئة عند المقارنة مع 2.5 مليار دينار في يوليو.

القروض الشخصية الاستهلاكية يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، حيث أن مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض بلغ 1.024 مليار دينار في أغسطس منخفضة بنسبة 7.5 في المئة عن 1.11 مليار دينار في أغسطس 2017، بينما ارتفعت بنحو طفيف على أساس شهري نسبته 0.1 في المئة مقارنة مع 1.022 مليار دينار في يوليو .

تراجعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء بنسبة 1.6 في المئة على أساس سنوي مقتربة من 10 مليارات دينار في أغسطس 2018، بينما ارتفعت بنحو طفيف نسبته 0.3 في المئة على أساس شهري .

