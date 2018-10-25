مال وأعمال

توجت شركة «أم إي غلوبال» كندا، شركة تابعة بالكامل لشركة ايكويت للبتروكيماويات، بجائزة « المستوى الذهبي» وذلك خلال حفل أقيم في المدينة الكندية تورونتو، لتوزيع الجوائز على الشركات الأكثر حرصا بشؤون السلامة في كندا.

وتعد هذه الخطوة إنجازا جديدا يضاف إلى سجلات تاريخ شركة أم إي غلوبال والتي تحتوي على العديد من الإنجازات التي استطاعت الشركة تحقيقها في غضون فترة زمنية قصيرة. حيث تأسست أم إي غلوبال في يوليو من العام 2004 ، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة. وقد تم عرض فيديو يصف التزام الشركة بمعايير السلامة في حفل توزيع الجوائز

الجدير بالذكر أن تكريم أم إي غلوبال جاء تزامنا مع احتفال الشركة الأم «ايكويت» بإنجاز مماثل. حيث حققت مجموعة ايكويت الشهر الماضي سجلًا رائعًا فيما يتعلق بمعايير الصحة والسلامة.

وقد قال الرئيس التنفيذي لمجموعة ايكويت راميش راماجندران في سبتمبر من السنة الجارية: «استطاعت شركة ايكويت تحقيق رقما قياسيا تجاوز 50 مليون ساعة عمل متواصلة مرت بشكل آمن دون خسارة يوم عمل واحد في جميع أنحاء المجمع الصناعي الكائن في الكويت».

هذا وقد تم إطلاق جوائز الشركات الأكثر حرصا بشؤون السلامة في كندا عام 2011 من قبل مجلة السلامة المهنية الكندية، وهي إحدى شركات تومسون رويترز. وينتقي حفل الجوائز مختلف الشركات من جميع أنحاء كندا اعتمادا على إنجازاتهم البارزة في تعزيز صحة وسلامة الموظفين.

وقال نائب رئيس التصنيع في شركة أم إي غلوبال روكو شورينك: «إنه شرف عظيم لنا بأن يتم تكريمنا على هذا النحو، وهو يعد إنجازاً حققه موظفو ومقاولو شركة ام إي غلوبال من خلال التزامهم باتباع معايير السلامة في كل ما يفعلونه».

من جهة أخرى، صرح المسؤول المعني بشؤون الرعاية في أم إي غلوبال أمريكا الشمالية، برافيند رامديال قائلا: «إن شؤون السلامة تعد جزءاً لا يتجزأ من شخصيتنا وسلوكياتنا في أم إي غلوبال. ونحن نطبق مبادئ مسؤولية الرعاية بغية تشجيع جميع العاملين في موقعنا على مراعاة معايير السلامة واعتبارها أولوية في كل مهمة. لا يتوقع مسؤولو الشركة اهتمام الموظفين باعتماد السلوكيات الآمنة فقط؛ وإنما يعملون أيضا على دراستها كل يوم، وعلى الرغم من فرحتنا الفائقة بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة، إلا أن المكافأة الحقيقية هي مواكبة الحفاظ على سلامة أفرادنا ومجتمعاتنا وبيئتنا».

