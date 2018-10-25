مال وأعمال

قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الدولي رائد بوخمسين، إن إيرادات التمويل للبنك سجلت نمواً في التسعة الأشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 21% على أساس سنوي. جاء ذلك في محضر مؤتمر المحللين والمستثمرين للربع الثالث من العام الحالي.

وأضاف بوخمسين وفق بيان البنك للبورصة، أن إيرادات التمويل للبنك بلغت في التسعة الأشهر الأولى من العام الحالي 64.9 مليون دينار، مقابل 53.5 مليون دينار بذات الفترة من العام الماضي.

وأوضح بوخمسين، أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للكويت الدولي ارتفع بنحو 4 ملايين دينار، وبنسبة نمو تصل إلى 9% على أساس سنوي، منوهاً إلى ارتفاع الأصول 10% وبقيمة 188.7 مليون دينار إلى 2.1 مليار دينار. وأشار إلى أن محفظة التمويل وودائع العملاء سجلت نمواً مضاعفاً بنسبة 18%، و12% على التوالي.

وتابع بوخمسين قائلاً: كان اداء مصرفنا مميزا فقد حقق بنك الكويت الدولي KIB صافي ارباح بلغت 15?5 مليون دينار تقريباً وذلك عن الاشهر التسعة من العام 2018 بنسبة نمو 15% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017. وقال: ان نجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا أدى الى نمو ملحوظ في المحفظة التمويلية وقاعدة مودعينا، الأمر الذي يعكس ثقة عملائنا المتزايدة بمصرفنا. حيث شهدت محفظة التمويل وودائع العملاء نموا مضاعفاً بنسبة 18% و12% على التوالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار بوخمسين إلى ان صندوق النقد الدولي قام في آخر التقديرات التي نشرها هذا الشهر بتخفيض توقعاته للنمو العالمي، مشيراً الى التوترات التجارية بين الشركاء التجاريين الرئيسيين التي بدأت تؤثر على النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع الآن ان ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3?7% هذا العام وبانخفاض 0?2% للعام المقبل وذلك عن التوقعات السابقة. من المتوقع ان يرتفع اجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي في 2018 باستثناء البحرين. من المتوقع ان يعود الاقتصاد الكويتي الى مرحلة النمو في عام 2018 وذلك بعد الانكماش الذي شهده عام 2017، من 3?3% سلبا في 2017 الى 2?3 ايجاباً في 2018 و4?1% في 2019 وفقاً لاحدث تقديرات صندوق النقد الدولي. ويدعم هذا بشكل رئيس ارتفاع أسعار النفط والانفاق الرأسمالي القوي المدعوم من الميزانية الحكومية المعتمدة للفترة 2018/2019. ان رؤية الكويت 2035 تحدد اولويات التنمية طويلة الأجل للبلد وقد أظهرت الحكومة التزامها اتجاه خطتها. كما تسعى الكويت بكل جهد على ايجاد طرق اخرى لتنويع مصادر الايرادات والتي تعتمد حالياً على 90% تقريباً من النفط. وبالنسبة لتحديث الاستراتيجية نجح بنك الكويت الدولي KIB في الانتقال من مرحلة التطوير الى مرحلة التنفيذ، والتي تركز حالياً على تعزيز الطريقة التي نتعامل بها مع العملاء. في هذه المرحلة الجديدة، نركز حالياً على تعزيز تجربة العملاء من خلال تبسيط العمليات للوصول الى جميع الخدمات بطريقة مبسطة.

ان هذه التطورات الجديدة من خلال تبسيط العمليات، وتعزيز الخدمات المصرفية وتقديم خدمات اضافية قد انعكست من دون شك على الاداء المالي لبنك الكويت الدولي KIB وكذلك على الرضا العام للعملاء. وهو ما قد مكن البنك من تحقيق نتائج مالية أفضل خلال هذه الفترة. ان المرحلة المقبلة ستجلب المزيد من التطورات الايجابية. ما سيعمل على تعزيز بنك الكويت الدولي KIB من أجل الوصول إلى هدفه المتمثل في بنك للحياة.

وبتاريخ 8 أكتوبر 2018 قامت وكالة التصنيف العالمية فيتش بتثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك الكويت الدولي KIB عند (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ومن جانبه، قال مدير عام إدارة الرقابة المالية والتخطيط ورئيس الرقابة بالبنك أجاي توماس ان النتائج المالية لبنك الكويت الدولي KIB للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 تعتبر دليلاً على النجاح في تطبيق تطور الاستراتيجية المعتمدة. كما نتطلع الى مساهمات اضافية من السيد رائد والذي تولى مهام اضافية كرئيس تنفيذي للبنك، اضافة لكونه نائب رئيس مجلس الإدارة.

وأضاف: لقد كان الأداء كما في 30 سبتمبر 2018 مجزياً لبنك الكويت الدولي KIB حيث ان الارقام تتكلم عن نفسها.

وقامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك الكويت الدولي KIB عند (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة كما تم ذكرها من قبل السيد رائد، مشيراً الى الرسملة الكافية والإدارة الجيدة لسيولة بنك الكويت الدولي KIB، اضافة الى استقرار البيئة التشغيلية في الكويت. ترى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان فريق الادارة الجديد ذو الخبرة يعد ضرورياً من اجل تنفيذ الاستراتيجية الجديدة.

ولقد اظهرت التسعة أشهر من العام 2018 نتائج مميزة لبنك الكويت الدولي KIB ونحن نتوقع ان نحافظ على هذا الزخم في المستقبل، حيث انه مدعوم بالظروف الاقتصادية المحلية جنباً إلى جنب مع جهودنا المستمرة في تحقيق اهدافنا الاستراتيجية كما وضعت في عام 2015.

وقال توماس: لقد حقق بنك الكويت الدولي KIB نمواً في صافي ارباحه بلغ نسبة 15% حيث وصلت 15?5 مليون دينار في التسعة اشهر من العام 2018 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. ويرجع ذلك بشكل رئيس الى النمو الملحوظ في الايرادات التمويلية بنسبة 21% لتصل الى 64?9 مليون دينار مقارنة بمبلغ 53?5 مليون دينار خلال التسعة أشهر من العام 2017.

كما أظهرت الايرادات التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 9% لتصل الى 49?6 مليون دينار في التسعة أشهر من العام 2018 مقارنة بنحو 45?7 مليون دينار في التسعة أشهر من العام 2017. لقد ساعدنا دعم الأعمال المصرفية الأساسية للبنك على تحقيق هذا الأداء الرائع خلال هذه الفترة. وتشكل صافي الايرادات التمويلية ما نسبته 79% من الايردات التشغيلية خلال التسعة أشهر من العام 2018 مقارنة بنسبة 76% للعام الماضي والذي يعكس التحسينات في الأعمال المصرفية الاساسية حيث إن بنك الكويت الدولي KIB لم يقم بأنشطة تداول استثمارية نشطة وذلك تماشياً مع نزعته للمخاطر.

ولقد واصل البنك استثماره في علامته التجارية الجديدة والبنية التحتية لتقنية المعلومات من خلال تحديثات لتحسين تجربة الخدمات المصرفية الرقمية مع الاستمرار في الرقابة على التكاليف الأخرى. سجلت المصروفات التشغيلية زيادة هامشية وذلك لدعم النمو في الأعمال. حيث ان الزيادة في تكاليف الموظفين تعكس جزئياً التغيرات في قوانين العمل الكويتية.

وفيما يتعلق بنمو الأصول/ الالتزامات الأساسية، فقد حقق بنك الكويت الدولي KIB نمواً في إجمالي الأصول بنسبة 10% ليصل إلى 2?1 مليار دينار وذلك كما في 30 سبتمبر 2018 مقارنة بفترة 30 سبتمبر 2017. وقد تحقق ذلك من خلال نمو مدينو التمويل والتي بلغت 1?5 مليار دينار في التسعة أشهر من العام 2018 وبنسبة نمو بلغت 18% مقارنة بمبلغ 1?3 مليار دينار في التسعة أشهر من العام 2017. كما تحسن مزيج التمويل بشكل كبير من خلال نمو ودائع الأفراد، والتي تتماشى مع استراتيجيتنا وأهدافنا طويل الأجل.

ولقد ارتفعت المحفظة الاستثمارية لبنك الكويت الدولي KIB بشكل معتدل وبنسبة 5% لتصل إلى 130 مليون دينار، مقارنة في التسعة أشهر من العام 2017، ان ايرادات الاستثمار انخفضت مقارنة في التسعة أشهر من العام 2017 وذلك بسبب بيع بعض الاستثمارات والذي تحققت العام الماضي بشكل غير متكرر.

وتم الحفاظ على نمو ودائع العملاء وذلك بسب اطلاق العديد من الحملات والمنتجات مدعوما بمعدلات ارباح مميزة، ما ادى الى ارتفاع ودائع العملاء بمبلغ 136 مليون دينار اي بنسبة 12% لتصل الى 1?3 مليار دينار مقارنة بمبلغ 1?2 مليار دينار في التسعة اشهر من العام 2017. ان مصدات رأس المال تتماشى مع ادارة المخاطر الحكيمة لدينا والتي تضع معدلات بنك الكويت الدولي KIB فوق حد المطلوب من قبل الجهات الرقابية وهي نسبة 13% وذلك من حيث معدل كفاية رأس المال- بازل 3، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 16?7% كما في 30 ديسمبر 2018، في حين ان معدل الرفع المالي يفوق بكثير الحد المطلوب، كذلك تم الحفاظ على معدل صافي التمويل المستقر طوال الفترة بمستويات مريحة مقارنة بالمتطلبات الرقابية.

وسنستمر في الحفاظ على مصدات مريحة لتتماشى مع سياسات ادارة المخاطر الحالية المتحفظة لدينا.

واشار توماس ان النمو في التسعة اشهر التي سجل البنك فيها نموا مميزا بنسبة 18% مقارنة مع 30 سبتمبر 2017، فقد نمت محفظة التمويل بما يزيد عن 230 مليون دينار مقارنة مع 30 سبتمبر 2017، اكثر من مؤشرات السوق، نحن نشارك بفاعلية في التمويلات المشتركة عالية الجودة محليا وفي دول مجلس التعاون الخليجي مع التركيز على قطاعات النفط والغاز، الاتصالات والسياحة في نهاية العام، نتوقع الحفاظ على نفس هذا الزخم، مع الاخذ في عين الاعتبار متوسط المؤشرات.

بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي للبنك محمد سعيد السقا: يتماشى الارتفاع بشكل رئيس مع الزيادة في حجم محفظة التمويل مقارنة بالفترة السابقة، بالاضافة الى ارتفاع في اسعار KIBOR وLIBOR اخيراً. وتابع أجاي توماس: لقد حقق بنك الكويت الدولي (KIB) نمواً بنسبة 21% في ايرادات التمويل والذي قابله جزئياً بارتفاع تكلفة التمويل. كما ذكر في آخر عرض تقديمي انه من المتوقع حدوث ضغط طفيف على صافي هامش الربح بسبب عمليات اعادة تسعير المنتجات الاسلامية، ولكننا نرى استمرار تحسن الأداء من حيث صافي نمو ايرادات التمويل.

كما حافظ بنك الكويت الدولي (KIB) تاريخياً على مصدات رأس مال مريحة، وهو أمر طبيعي ان نقوم حالياً باستهلاك رأس المال والذي يرفع معدل كفاية رأس المال الى مستويات اكثر كفاءة تماشياً مع استراتيجيتنا ونظائرنا من البنوك.

من حيث نمو الميزانية العمومية، فنحن نعتقد أنها مستدامة على المدى المتوسط. سوف نتخذ التدابير المناسبة للحفاظ على حدود المخاطر الداخلية لدينا كما هو مطلوب.

ولفت توماس الى ان نسبة التمويلات المتعثرة بنهاية الربع الثالث من العام 2018 مماثلة مع غيرها من البنوك في الكويت مع اجمالي تغطية جيد يفوق 190% بالاضافة الى تحسن ملحوظ عن السنة المنتهية في 2017. لقد تمكنا من تسوية العديد من التمويلات القديمة وذلك من خلال متابعتنا المستمرة ونسعى الى تحسين نسبة جودة الاصول الى أفضل من ذلك.

واضاف توماس: نحن نواصل جهودنا لنصبح بنك للحياة بما يتماشى مع استراتيجيتنا وكجزء من ذلك، فإننا نقدم لعملائنا عروضا وبرامج مكافآت جديدة. في الربع الثالث من عام 2018 قفزت ودائع العملاء بنسبة 12% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2017، ويرجع ذلك الى حد كبير الى نجاحنا في اطلاق منتجات مبتكرة وحملات ترويجية مختلفة التي تدعمها معدلات توزيعات أرباح مميزة. وتماشياً مع استراتيجيتنا وخطط الأداء الموضوعة، فاننا قادرون دائماً على الوفاء بها ونتيجة لذلك نتوقع ان نحافظ على تحسين نتائجنا من عملياتنا. خلال الأشهر التسعة من هذا العام، نمت بنسبة 7% مقارنة في التسعة أشهر من العام 2017.

