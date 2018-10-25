مال وأعمال

شارك «KIB» أخيراً كراعٍ بلاتيني في مؤتمر ومعرض الكويت للتكنولوجيا المالية «فينتك»، الذي نظمته شركة «إفنتس 12» في فندق ومنتجع شاطئ النخيل، برعاية وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، الذي مثله وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لقطاع الشركات والتراخيص، أحمد الفارس، وبدعم من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن المؤتمر استعرض مواضيع ذات صلة بالتكنولوجيا المالية والبلوك تشين (Blockchain)، إذ ناقش أعمال الدفع الإلكتروني من الجوانب الفنية والرقابية والتشريعية، كما قدّم 16 محاضراً من 10 دول مواضيع متنوعة حول التطورات الحديثة والاتجاهات في الفينتك والبلوك تشين وتأثيرها على التكنولوجيا المالية والقطاع الحكومي.

وقد قال مساعد مدير عام إدارة خدمات الأعمال ومدير تكنولوجيا المعلومات في البنك، زياد الحساوي، خلال الكلمة التي ألقاها بالمؤتمر: «إن التطوّر أصبح يتقدّم بوتيرة سريعة جداً في مجال التكنولوجيا المالية التي انتشرت في جميع أنحاء العالم، ولا يمكننا إنكار تأثيرها الكبير على الكثير من الصناعات ومنها المصرفية، حيث يزداد الطلب عليها ويتم العمل على إدماجها مع قنوات القطاع المصرفي شيئاً فشيئاً.»

مؤكداً حرص «KIB» على تحقيق الرؤية الأميرية السامية، من خلال تبني الخطط الطموحة الموضوعة للعام 2035 والاهتمام باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، إلى جانب السعي للتعرف على أهم وآخر أشكال التكنولوجيا المالية للاستفادة منها في تقديم أجدد الخدمات المتطورة والحلول التقنية الحديثة من أجل تعزيز كفاءة خدماتنا وتحقيق رضا العملاء.

ومن جانبه، أفاد مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «أن هذه الرعاية جاءت ضمن دعم «KIB» للمبادرات التي تهدف للتأكيد على أهمية ابتكارات التكنولوجيا المالية، ودورها في تعزيز الشمول المالي، مع استعراض جميع نماذج ومنتجات التكنولوجيا المالية، وإلقاء الضوء على الشركات الناشئة للتكنولوجيا المالية والعلاقات المتداخلة مع المؤسسات المالية المختلفة.»

مضيفاً أن «KIB» يولي اهتماماً كبيراً لتطورات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المالية والتحديات التي تواجه تلك التطورات، ويسعى دائماً للتعرف على أهم وآخر أشكال التكنولوجيا المالية للاستفادة منها في تقديم أحدث الخدمات المتطورة التي تعزز تجربة العملاء مع البنك.

