مال وأعمال

أعلنت زين عن مشاركتها في حفل تكريم الرعاة الذي نظّمه النادي البحري الكويتي، وذلك على شراكتها الاستراتيجية لمنتخب الكويت الوطني للدراجات المائية للعام الثامن على التوالي، والتي شملت مشاركته في بطولة العالم للدراجات المائية للعام 2018 التي أقيمت في شهر أكتوبر الحالي في ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن حفل التكريم قد شهد حضور رئيس مجلس إدارة النادي البحري الكويتي اللواء المتقاعد فهد الفهد والرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي وعدد من الهيئات والشركات الداعمة للمنتحب وفي مقدّمتهم زين، حيث أتت رعايتها لأبطال المنتخب تماشياً مع استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تجاه دعم قطاع الرياضة والرياضيين الكويتيين، موضحةً أن رعايتها لأبطال منتخب الكويت خلال السنوات الثمان الماضية جاءت لتؤكّد من ثقتها الكبيرة في كفاءات الشباب الكويتي الذي يحمل اسم الكويت في المحافل الإقليمية والعالمية على حد السواء.

وبينت زين أن منتخب الكويت للدراجات المائية تم تشكيله واعتماده رسمياً من قبل النادي البحري الرياضي الكويتي، وذلك لتمثيل الكويت في جميع البطولات الإقليمية والعالمية، حيث قد أحرز أبطال المنتخب العديد من الإنجازات منها العلامة الكاملة 300 نقطة بين 30 دولة مُشاركة في بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى العديد من الإنجازات خلال مشاركاتهم السابقة في عدد من أكبر البطولات الخليجية والآسيوية والعالمية أبرزها مجموعة من المراكز الأولى في بطولة العالم للدراجات المائية في المواسم الأخيرة وألقاب الفئات في بطولة الإمارات الدولية وكأس ملك تايلند.

وأعربت الشركة عن فخرها بجميع الفرق الوطنية التي تحمل العلم الكويتي وتحقق باسمه الإنجازات الكبيرة في شتى أنحاء العالم، موضحة أنها حريصة على تشجيع أبطال هذا المنتخب والذي يعتبر واحداً من الفرق الوطنية المهمة التي تسعى إلى المساهمة في الارتقاء بالمستوى الرياضي في الكويت محلياً ودولياً.

