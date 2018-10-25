وطن النهار

رحب وزير الصحة الشيخ د. باسل حمود الصباح بوزراء الصحة بدول مجلس التعاون بمناسبة الاجتماع الرابع للجنة وزراء الصحة الخليجيين الذي تستضيفه الكويت اليوم.

وأكد الصباح أهمية الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الاجتماع وفي مقدمتها الأمن الصحي في دول المجلس من خلال تطبيق المنظومة الخليجية لفحص العمالة الوافدة والاجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية ضمن اطار اللوائح الصحية والمخزون الاستراتيجي من الأدوية والامصال والمستلزمات الطبية أثناء الطوارئ والبطاقة الصحية الذكية الموحدة وتوحيد تصنيف الكوادر الصحية والطبية والمساواة بين المواطنين للاستفادة من الخدمات الصحية والتصدي لوباء التبغ ومتابعة قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالصحة بالاضافة الى العديد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة لمجابهة التحديات التي تواجه النظم الصحية بدول المجلس ويعقب اجتماع لجنة وزراء الصحة اجتماع مجلس الصحة يضم بعضويته الجمهورية اليمنية بالاضافة الى دول مجلس التعاون ويناقش توصيات اجتماعات الهيئة التنفيذية واللجان الفنية للبرامج الصحية الخليجية المشتركة.

وأعرب الصباح عن ارتياحه التام لمستوى الأداء المتميز للدبلوماسية الصحية الخليجية للتنسيق والتعاون والتكامل بين وزارات الصحة بدول مجلس التعاون من خلال الأمانة العامة ومجلس الصحة والذي أثمر عن تحقيق العديد من الانجازات الملموسة على أرض الواقع والموثقة بالمؤشرات الموضحة للتقدم المحرز بدول المجلس للعمل على المضي قدماً لتحقيق الأهداف والغايات التنموية ذات العلاقة بالصحة في المجالات المختلفة، وصولاً الى تمتع الجميع بأنماط العيش الصحية والرفاهية في جميع الأعمار وبما يتفق مع الرؤية السامية لقادة دول مجلس التعاون الذين يؤكدون من خلال قرارات المجلس الأعلى أهمية وضع الصحة على قمة أولويات البرامج التنموية.

