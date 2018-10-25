وطن النهار

اقام ملتقى الثلاثاء في لقائه الاسبوعي مساء اول امس لقاء جماهيريا مفتوحا استضاف فيه مدير عام الادارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي في ديوان الملتقى للحديث عن عمل ادارة الجمارك واخر المستجدات في عملها بحضور عدد من الاكاديميين والكتاب واعضاء الملتقى واهالي المنطقة. وتحدث مدير عام الادارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي عن تاريخ وانجازات وآلية عمل الادارة والمصاعب التي تواجهها في حديث تفصيلي لرواد الملتقى مشيرا الى ان ظروف العمل في الجمارك ظروف قاسية والاداري الجمركي يعمل دائما في ظروف صعبة في المواني والمنافذ البرية واماكن اخرى حيث المجهود البدني الكبير وحرارة الجو واوقات العمل الصعبة.

واشار الجلاوي الى ان الادارة في السنوات الاخيرة استطاعت الاستفادة كثيرا من التكنولوجيا والمعدات المساعدة في تسهيل العمل وتقليص الجهد والوقت موضحا ان الادارة تضع على عاتقها مسؤولية تسهيل العملية الجمركية واختصارها لتتواكب مع متطلبات الخطة التنموية.

وأوضح الجلاوي ان ادارة الجمارك تتداخل في عملها مع 14 جهة حكومية رسمية وكانت الاجراءات بالسابق تحتاج الى دورة مستندية في جميع تلك الجهات لان في الوقت الحالي تم الربط الالي فيما بينها وبين الجمارك وتم التعاون فيما بينها وبين الادارة على ان يتواجد ممثل منها في كل ادارة للمنافذ وبذلك استطعنا التخفيف على المراجعين والقضاء على نسبة كبيرة من التعطيل الذي كانت تواجه البضائع في المنافذ.

الجمارك مول

وكشف الجلاوي ان الجمارك دشنت موقعا موحدا على مساحة 124 ألف متر مربع لاقامة مشروع «الجمارك مول» ليتم من خلاله تخليص جميع المعاملات الجمركية في الكويت مشيرا الى ان هناك فكرة لاقامة سوق حرة ومعارض ملحقة به لتسهيل التبادل الجمركي والتجاري وتسهيل تبادل البضائع. وأضاف: الجمارك منذ فترة طويلة استطاعت التقليص من الدورة المستندية والورقية والاستعاضة عنها بالنظام الالي، وتمكنت منذ يونيو الماضي من تطبيق التحويل الآلي مع البنوك واستخدام الابلكيشن الالكتروني لتحويل الاموال وتسهيل الافراج عن البضائع موضحا ان الجمارك حصلت ابلكيشن الالكتروني لتحويل الاموال وتسهيل الافراج عن البضائع موضحا ان الجمارك حصلت 32 مليون دينار من خلال هذا التطبيق من ثلاثة شهور من 6 آلاف شركة.

شراكة مع خاص

وقال الجلاوي: ان الجمارك تعتبر من اكبر الجهات التي لها شراكة مع القطاع الخاص وهناك عقود كبيرة معه في ادارة بعض الادارات والمنافذ الجمركية موضحا ان آلية العمل تحتوي على اليات واجهزة تحتاج الى صيانة وتشغيل ومتابعة وعدد كبير من عمال التنزيل والتحميل والتنظيف وامور اخرى تحتاج الى ان تدار من قبل شركات القطاع الخاص بالاضافة الى ان ذلك يخدمنا بامور دقيقة جدا. وأفاد: ان الشهر القادم سيشهد افتتاح مركز نويصيب الشامل بحيث يتم التفتيش بالكامل في المركز عن طريق جهازين سكانر والفحص خلال 40 فقط ومن ثمة يحول الى التفتيش اليدوي وتنتهي العملية الجمركية بالكامل مشيرا الى اعداد غرفة سيطرة رئيسة لمراقبة المنافذ خلال الكاميرات في جميع الادارات الجمركية في المنافذ للحد من اي تجاوزات ومشاكل او عمليات تهريب. واكد الجلاوي ان الجمارك تعتبر افضل ادارة رسمية حاليا من حيث الميكنة والربط الالكتروني في البلد لافتا الى ان الربط الالكتروني يتجاوز الى دول الخليج والصين ودول اخرى بالاضافة الى نظام المقاصة بين دول مجلس التعاون، وان بامكان التاجر ان ينهي اجراءات بضاعته الجمركية قبل 36 ساعة من وصولها للمنفذ.

البضائع المقلدة

وحذر الجلاوي من خطورة تهريب البضائع المقلدة الى البلاد معتبرا انها اشد خطورة من المخدرات والمواد المسكرة مشيرا الى تأثيرها الملموس على المجتمع من خلال استعراض عدة حوادث لاشتعال وانفجار بعض الاجهزة المقلدة واحتراق او وفاة اصحابها بالاضافة الى اخطار الاصابة بالامراض من بعض المواد المستخدمة فيها. وبشأن الجانب الاكاديمي والخبرات اكد الجلاوي ان الكويت تتميز عن مثيلاتها في الخليج والوطن العربي بتخصص موظفيها في الجمارك حيث لا يقل المستوى العلمي لموظفي الجمارك عن الدبلوم المتخصص في العمل الجمركي بينما يكون التخصص في دول اخرى عن طريق اخذ دورات تدريبية دون تخصص مشيرا الى الادارة بصدد انشاء معهد اكاديمي جمركي تعتمد فيه المناهج والخبرات المعتمدة في الادارة.

