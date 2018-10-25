وطن النهار

قال عضو المجلس البلدي ومقرر لجنة الفروانية فهيد المويزري أن اللجنة انتهت من ورشة عمل تطوير جليب الشيوخ، بحضور عدد من الجهات، لافتا إلى أن اللجنة تدارست أموراً كثيرة متعلقة في هذه المنطقة وتطويرها.

وأكد أن الورشة التي عقدت صباح أمس بحضور رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي وبعض الجهات المعنية، خرجت بسبع توصيات مهمة، منها إعادة تخطيط مدن المشاريع العمالية لكي تستوعب 500000 عامل.

واشار إلى انه سيتم اعداد دراسة المنطقة حسب ما هو موجود في المخطط الهيكلي مع توضيح الرؤية التنظيمية للمنطقة بحيث لا تتعارض مستقبلا مع أي مشاريع أخرى، كما أنه سيتم تشكيل لجنة من جميع الجهات من أجل حل المشكلات ومتابعة المعوقات التي تعاني منها المنطقة، ولفت المويزري الى أن الورشة طلبت من الجهات الحكومية رؤيتها الاستثمارية ورغبتها في الاستثمار والاستفادة من المساحات التي قد تتوفر في منطقة جليب الشيوخ بعد استملاكها. وشدد على انه سيتم تأسيس هيئة وطنية لتطوير منطقة جليب الشيوخ والمدن العمالية، مع إعادة دراسة النموذج المروري للمنطقة بعد الاستملاك نظرا للمشاكل المرورية في هذه المنطقة في وقت الذروة وأوقات أخرى.

واشار إلى أنه من ضمن التوصيات إدخال القطاع الخاص، نظراً لاهمية هذا القطاع في حل مشكلات كثيرة على مستوى الدولة، مؤكدا ان إدخال هذا القطاع سيعود بالمصلحة بشرط أن تكون الاشراك حسب الاشتراطات والقوانين الحكومية.

وحول مشاركة الجهات الحكومية في الورشة أكد المويزري أن الجهات كانت مشاركتها إيجابية، متمنيا أن يتم العمل بالتوصيات التي تمت مناقشتها من الآن، والا تؤدي إلى عوائق الروتين والمراسلات إلى تأخير الفترة الزمنية لحل مشاكل هذه المنطقة.. وحول المثلث الذهبي لمنطقة جليب الشيوخ الذي تم إقراره من 2011، قال إن جميع التوصيات التي ظهرت من هذه الورشة تصب في مصلحة المثلث الذهبي لمنطقة جليب الشيوخ، حيث ان هذه التوصيات شاملة وتدخل في حيز المثلث الذهبي.

عشوائيات

بدوره، أكد عضو المجلس البلدي حمود العنزي، أن منطقة جليب الشيوخ تعتبر منطقة «عشوائيات» لما تعانيه من تكدس في العمالة، لافتا إلى أن هذه المنطقة بدأت تضغط على البنية التحتية، خاصة أنها منطقة ذات موقع استراتيجي حيث انها تطل على مطار الكويت وستاد جابر الاحمد والمدينة الجامعية.

واشار إلى ان اللجنة اجتمعت من أجل إيجاد حلول لمنطقة جليب الشيوخ، مؤكدا أن العمالة المتكدسة فيها تقدر بـ 400 ألف مع احتمالية الزيادة، واوضح أنه قبل تطوير المنطقة يجب علينا أن ندفع إلى الأمام فيما يتعلق بإنشاء المدن العمالية، مؤكدا أن تخطيط المدن العمالية ليس بمستوى الطموح وبحاجة لإعادة تخطيط المدن العمالية بحيث تستوعب 500000 من العمالة، من أجل أن نتغلب على مشكلتي العمالة والعزاب في المناطق السكنية والنموذجية. واكد أن الورشة طلبت من الجهات المعنية الاهتمام من أجل حل مشكلة منطقة جليب الشيوخ، مشددا على ضرورة تأسيس هيئة وطنية لتطوير الجليب أو بناء المدن العمالية.

ودعا مؤسسة البترول الوطنية بصفتها مؤسسة رائدة في الدولة أن تسهم في حل هذا الموضوع وبناء مدينة عمالية خاصة في القطاع النفطي، مؤكدا أن هذا المقترح يسهم في تقليل الزحام في منطقة جليب الشيوخ، مع طلب من الجهات الحكومية أن تقدم رؤيتها الاستثمارية حول هذه المنطقة..

الحلول موجودة

من جانبه، قال مدير شؤون المساحة في إدارة نزع الملكية بوزارة المالية مبارك فهد العتيبي، إن الحلول موجودة في الدراسة المعروضة في السابق وينقصنا قرار من البلدي أو مجلس الوزراء تنظيمي لاستملاك 4 قطع وق 21 و 13 استثماري بتنظيمها مرة أخرى، موضحة أننا نحتاج إلى ضرورة قصوى لميزانية إن طبق التثمين لأن الميزانية للسنة المالية الحالية لا تكفي، وبعدها نضع خطوة لمبالغ التثمين. في سياق آخر أكدت إدارة المرور أن حركة المرور تكاد تكون مشلولة في الطرق السريعة، وهناك شكاوى من أهالي منطقة إشبيلية خاصة من الباصات.

