وطن النهار

وجه محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح تعليماته إلى الجهات المختصة باتخاذ إجراءات رادعة بشأن وقوف الشاحنات والسيارات الثقيلة والباصات التي تعود لشركات وأفراد في مواقف استاد جابر الأحمد الدولي والجمعيات التعاونية وصالات الأفراح ومواقف المدارس، بالإضافة إلى الساحات الترابية داخل الأحياء السكنية في مناطق المحافظة، وما ينتج عنها من احتمالية استخدامها في جرائم أمنية.

وأكد الشيخ فيصل الحمود أن هذه الظاهرة كانت محل شكوى الكثيرين من الأهالي، التي كانت سببا في إزعاجهم، فضلا عن أنها تؤدي الى اتلاف الأرصفة والأرضيات وتتسبب في الازدحام المروري وعرقلة حركة السير داخل مناطق المحافظة، مشيراً إلى اهمية تعاون الجهات كافة لحل هذه المشكلة من جذورها.

ولفت إلى تنسيق المحافظة مع الإدارة العامة للمرور بشن حملات واسعة ومفاجئة بجميع المناطق وسحب لوحات الشاحنات المخالفة على الفور، فضلا عن تنسيقها مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن الشاحنات المملوكة للشركات وكيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الشركات.

وطلب الحمود تخصيص موقع لوقوف هذه الشاحنات والمعدات الثقيلة ويتم انشاؤه عن طريق شركات القطاع الخاص لاستثماره الى جانب إقامة مسكن لسائقها وانشاء سوق مركزي للمساهمة في القضاء على وقوف الشاحنات بطريقة عشوائية والتي توحي بمنظر لا يليق والركب الحضاري للدولة.

